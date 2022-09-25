بأسرار المطاعم.. طريقة عمل الباذنجان المقلي المقرمش بدون امتصاص نقطة زيت نهائياً  

تستطيعين متابعة خطوات طريقة عمل الباذنجان المقلي المقرمش من دون استعمال زيت، وبطريقة صحيحة، تيسر عليك القيام بعمل أفضل وجبة صحية من الباذنجان المقرمش، وبدون أن يفقد أي فوائد، أو مغذيات، وفيما يلي نتطرق لأهم المكونات التي من الممكن أن تحتاجها كل ربة منزل، كي تقوم بإنجاز مهمة طهي الباذنجان بطعم مميز، وفي نفس الوقت بشكل صحي، مع بيان بأفضل الخطوات البسيطة، والتي تساعد في عمل الوصفة بكل سهولة.

طريقة عمل الباذنجان المقلي المقرمش

تعد طريقة طهي الباذنجان بشكل صحي من أهم ما ترغب في معرفته كل ربات البيوت، حيث يعد خضار الباذنجان من بين أهم أنواع الخضار الممتلئة بالفيتامينات،ومن الممكن أن تعتمدي على تلك الطريقة الآتية في طهي الباذنجان وقليه، ومكونات الوصفة تكون كالتالي:

مكونات عمل الباذنجان المقلي

من مكونات الوصفة ما يلي:

كيلو من الباذنجان.

بهارات مشكلة.

ملح.

دقيق.

نشا.

ماء.

بابريكا.

ربع ملعقة من البيكينج البودر.

طريقة تحضير الباذنجان المقلي المقرمش

الباذنجان المقلي يمكنك عمله باتباع تلك الطريقة القادمة:

أحضري حبات الباذنجان، وقومي بتنظيفها وغسلها، ثم وضعها في وعاء ملائم، وعليها القليل من الملح.

بعد ذلك قوي باستعمل وعاء آخر وضعي به كمية من الدقيق والنشا والملح والبيكينج بودر، مع إضافة قدر من البابريكا، مع التقليب الجيد للمكونات، مع إمكانية الإضافة لقدر من الماء مع الخليط.

ابدئي في غمس الباذنجان في الخليط.

قومي برص شرائح الباذنجان في صينية وعليه ورقة زبدة، وذلك حتى لا تلتصق وحدات شرائح الباذنجان.

ينبغي تسخين الفرن على درجة حرارة عالية، مع تشغيل الشواية، وإدخال الصينية إلى الفرن.

اتركي الباذنجان حتى يكتمل نضجه، ويتغير لونه للون الأصفر الذهبي.

اتركي الباذنجان حتى يكتمل نضجه، ويتغير لونه للون الأصفر الذهبي. قومي بتقديم الباذنجان مزين بالبقدونس المفروم، ومن الممكن إضافة القليل من البهارات عليه.

فوائد تناول الباذنجان