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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحضير أصابع التمر بالكاكاو والسوداني بمذاق لذيذ ومميز وبقيمة غذائية عالية في المقال التالي
أصابع التمر بالكاكاو والسوداني ، تعد من أنواع الحلى ذات القيمة الغذائية العالية، فهي تتكون من التمر بنسبة أكثر من خمسين بالمئة، كما أنها خالية من السكر تتماما، كما أنها تحتوي كذلك على الفول السوداني والكاكاو، فهي تتكون من ثلاث مكونات فقط ولا تحتوي على أية إضافات أخرى، وتعد طريقة تحضيرها من أسهل ما يكون ولا تتطلب الكثير من الخطوات الصعبة أو الكثير من المجهود أو الوقت.
كما يمكن إعداد العديد من الأكلات والوصفات المميزة واللذيذة في المنزل بكل سهولة وبمكونات بسيطة ومتوفرة مثل طريقة عمل طريقة عمل الليزي كيك اللذيذة والمميزة بدون فرن، أو طريقة عمل بسكويت النشا بالحليب البودرة، وسنتعرف فيما يلي من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل أصابع التمر بالكاكاو والسوداني
مكونات أصابع التمر بالكاكاو والسوداني
مما يميز هذه الوصفة هو مذاقها اللذيذ ومكوناتها البسيطة للغاية فضلا عن القيمة الغذائية العالية التي تحتوي عليها، وسنتعرف على مكوناتها فيما يلي وهي كالتالي:
- ٥٠٠ جرام من التمر الرطب أو ثلاث أكواب ونصف.
- ٣٠٠ جرام من الفول السوداني أو كوبين.
- ملعقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى.
طريقة التحضير
سنتعرف على طريقة تحضير أصابع التمر بالكاكاو والسوداني خطوة بخطوة فيما يلي، وطريقة تحضيرها سهلة وبسيطة وتتم بواسطة الكبة، وهي كالتالي:
- نقوم بنزع النوى من التمر، ثم نقوم بتقطيعه لقطع صغيرة.
- بعد ذلك نقوم بوضع التمر داخل الكبة بعد تقطيعه ونفرمه جيدا.
- وبعدما يتم فرم التمر جيدا نقوم بتحميص الفول السوداني، ثم نقوم بطحنه طحن متوسط داخل الكبة.
- ثم نقوم بإحضار إناء ونضع فيه جميع المكونات وندمجهم جيدا مع بعضهم البعض.
- ونقلب جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تمتزج وتصبح عجينة واحدة.
- ثم نقوم بإحضار صينية مستطيلة ونغلفها من الداخل بورق الزبدة.
- ثم نضع بداخلها عجينة التمر والفول السوداني التي قمنا بإعدادها ونوزعها بالتساوي جيدا.
- ثم نغطي الصينية من الأعلي بكيس بلاستك وندخلها البراد لمدة ساعتين حتي تتماسك جيدا.
- وبعد مرور المدة نقوم بتقطيع العجينة على شكل أصابع.
- ثم تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.
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