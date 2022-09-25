وصفة السكر والليمون لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الداكنة

إزالة الشعر الزائد بالليمون والسكر ، يعتقد البعض بأن إزالة الشعر نهائيا لكن لا يوجد ما هو مستحيل، كما تختلف طرق إزالة الشعر منها الليزر والشمع وبعض الاجهزه وهناك من يلجا إلي الليزر لإزالة الشعر نهائيا لكن هذا يتكلف الكثير من المال، كما يفضل البعض إعداد طرق إزالة الشعر في المنزل بأقل التكاليف وبأبسط المكونات، ومن أفضل هذه الطرق إزالة الشعر الزائد بالليمون والسكر، فهي خلطة سحرية لإزالة الشعر الزائد نهائيا، لكن في البداية ستشعر بان امر صعب لكن عندما تري النتيجة سوف تنبهر بها وستعمل على الوصول إلى النتيجة التي تفضلها.

إزالة الشعر الزائد بالليمون والسكر

سنحتاج إلي ٣ معالق كبيرة من السكر.

نضع السكر في إناء على النار المتوسطة ونضيف ملعقة كبيرة من الليمون.

عند ملاحظة بداية تكوين فقاعات نرفع الإناء من على النار.

نتركه يبرد تماما ونضع على المنطقة المراد ازاله الشعر منها.

يترك الخليط لمدة ربع ساعة ويتم غسله بالماء الفاتر بفرك الجلد.

نحرص على جعل هذه الطريقة كالروتين الأسبوعي حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

إزالة الشعر الزائد بالنشا والليمون

نحضر إناء ونضع به ملعقة كبيرة النشا يمكن استبدال النشا بدقيق الشوفان.

نضيف ملعقه صغيره من عصير الليمون.

نقلب جيدا وتفرد الخليط على المنطقة المراد ازاله الشعر منها.

نترك الخليط لمدة ربع ساعة ويتم فرك الجلد جيداً.

يغسل الجلد بالماء الفاتر.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة في الاسبوع.

وصفة الليمون والعسل لازالة الشعر الزائد