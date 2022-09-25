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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلويات جديدة سهلة وسريعة بأربع مكونات وبمذاق لذيذ ومميز وشهي في المقال التالي
حلويات جديدة سهلة وسريعة ، من الحلويات اللذيذة والشهية والمميزة التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الجميع أيضًا، كما أنها من الحلويات الفاخرة التي تقدم للضيوف في المناسبات والأعياد، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضًا، كما أنها سهلة وسريعة التحضير أيضًا فلا تتطلب وقت ولا مجهود كبير ولا فرن في حالة شراء الفول السوداني محمص، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق لصنع حلويات مبتكرة ومتنوعة وشهية وسريعة في المنزل، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها حتى يتسنى لكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، كما يمكنكم تجربة تارت الشوكولاتة بالبسكويت وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات جديدة سهلة وسريعة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات حلويات جديدة سهلة وسريعة
تتكون حلويات جديدة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالآتي:
- 500 جم فول سوداني.
- 500 جم شوكولاتة داكنة.
- ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.
- 200 جم حليب محلى مكثف.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلويات جديدة سهلة وسريعة بخطوات بسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر صينية فرن، ثم نضع فيها الفول السوداني، ثم نحمصه في الفرن.
- بعد ذلك نخرج الفول السوداني من الفرن.
- ثم نحضر محضرة الطعام، ثم نضيف إليها الفول السوداني، ثم نطحنه خشن قليلًا.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الفول السوداني المطحون.
- بعد ذلك نحضر وعاء ونضيف إليه الشوكولاتة الداكنة بعد تقطيعها مكعبات، ثم نضع الوعاء على حمام مائي ونتركه حتى تذوب الشوكولاتة.
- ثم نضيف إليها الزيت النباتي ونقلب باستمرار حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا.
- ثم نضيف إليها الحليب المحلى المكثف ونقلب جيدًا حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضيف خليط الشوكولاتة إلى الفول السوداني المطحون، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- ثم نشكل الخليط إلى كرات صغيرة ومتساوية في الحجم (أو حسب الحجم المرغوب).
- ثم نقدم حلويات جديدة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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