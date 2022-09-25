أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت السادة والشكولاته مثل المصانع بقوامها المظبوط

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طريقة عمل الحلاوة الطحينية فى البيت، من أحلى وأطعم السندوتشات التي يحبها الأطفال كثيراً في المدارس هي الحلاوة الطحينية، كما يفضلها الأمهات كثيرا وهذا لأنها تحتوي على قيم غذائية وفوائد كثيرة جدًا تساعد الأبناء على التركيز وتمدهم بالحيوية و الطاقة التي تجعلهم أكثر نشاط، ولكنها أصبح شرائها من الخارج جاهزة مكلف الثمن جداً وهذا أصبح عبء على الكثير من الأسر، كما أن المصنعة يضاف إليها مكونات حافظة وصناعية وتكون غير صحية، ولذلك سوف نستعرض معكم طريقة عمل الحلاوة الطحينية من المنزل بأكثر من طريقة السادة و الشوكولاتة مثل الجاهزة تمامًا بقوامها المظبوط المتماسك وطعمها المميز جدًا. مقادير الحلاوة الطحينية السادة 2 كوب طحينة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

2 كوب لبن بودر.

رشة من الملح.

2 كوب سكر بودر. (النكهة اختيارات) شوكولاتة قابلة للدهن.

فول سوداني مجروش أو صحيح.

سمسم محمص.

جوز هند ناعم.

لوز مجروش. طريقة عمل الحلاوة الطحينية السادة أولا نأتي بالحليب البودر ونقوم بوضعه في طاسة على نار هادئة جدًا.

ثم نقلب الحليب البودره على نار هادئة حتى يبدأ يسخن فقط.

نرفع الحليب البودر من على النار ونضعه فى وعاء كبير.

بعد ذلك بشكل تدريجي نضيف الطحينة على الحليب و نضيف رشة الملح و الفانيليا.

ثم نخلط هذه المكونات مع بعضهم ويعجن الخليط جيداً مع الضغط عليها حتى تتماسك.

في حالة عدم تماسك الحلاوة الطحينية نضيف القليل من الطحينة حتى تتماسك.

يمكنك إضافة النكهة التي تفضلينها.

يمكنك إضافة النكهة التي تفضلينها. ثم نأتي بقالب و يكون محكم الغلق ويضع خليط الحلاوة الطحينية بداخله ويساوى الوجه.

بعد ذلك نغطي الحلاوة بكيس بلاستيك او استرتش ويغلق على العلبة جيدا.

يترك قالب الحلاوة حتى ترتاح وتتماسك في الثلاجة لمدة 6 ساعات على الأقل وعند التقديم يقلب قالب الحلاوة وتقدم بالصحة والهنا. الحلاوة الطحينية بالشوكولاته 2 كوب طحينة.

كوب سكر بودر.

2 كوب لبن بودر.

ربع كوب صوص شوكولاتة. (صوص الشوكولاتة) كوب زيت.

نصف كوب حليب.

كوب سكر بودر.

نصف كوب كاكاو خام

ملعقة صغيرة فانيليا سائل. عمل الحلاوة بالشوكولاتة في وعاء كبير نضيف الحليب البودر و السكر نصف كمية الطحينة السائلة والفانيليا و صوص الشوكولاتة.

نخلط باليد مع بعضهم وبشكل تدريجي نقوم بإضافة نصف كمية الطحينة السائلة المتبقي مع العجن المستمر حتى يتماسك الخليط.

نضع الحلاوة في القالب مع الضغط جيداً باليد.

ثم نساوي وجه القالب ويترك حتى يتماسك في الثلاجة وعند التقديم يقلب قالب الحلاوة الطحينية وتقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت السادة والشكولاته مثل المصانع بقوامها المظبوط - ثقفني

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