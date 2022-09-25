نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال وكيفية التعامل معهم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من الآباء والأمهات عن علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه للأطفال الذين يعانون من هذا المرض، وهو عبارة حالة تؤثر على سلوك الأطفال وتصيبهم بالاضطراب في كثير من تصرفاتهم.

ويتم علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال بأكثر من طريقة، وذلك لجعل سلوك الأطفال أفضل.

ما هو تعريف فرط الحركة وتشتت الانتباه؟

هي حالة تؤثر على سلوك الناس، ويمكن أن يبدو الأشخاص المصابون بفرط الحركة ونقص الانتباه مضطربين، وعادةََ ما يواجهون صعوبة كبيرة في التركيز.

وعادََة ما تميل أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه في الظهور أثناء مرحلة مبكرة من العمر، وقد تصبح أكثر وضوحََا عندما تتغير ظروف الطفل، مثل دخول المدرسة والاختلاط بالأطفال.

وعادََة ما يتم تشخيص معظم حالات فرط الحركة وتشتت الانتباه عندما يكون عمر الطفل من ٣إلى٧سنوات، ولكن في أغلب الأحيان يتم تشخيصها في وقت آخر من الطفولة.

وفي الغالب تتحسن أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه مع تقدم العمر، لكن العديد من الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة في مرحلة مبكرة من الطفولة يستمرون في مواجهة المشاكل الصحية لهذا المرض لفترة كبيرة.

ويعاني الأشخاص المصابون بفرط الحركة وتشتت الانتباه أيضََا من بعض المشاكل الصحية الأخرى، مثل اضطرابات النوم والقلق المفرط.

هل هناك أسباب معينة تساعد في ظهور مشكلة فرط الحركة وتشتت الانتباه؟

السبب الدقيق في حدوث مشكلة فرط الحركة وتشتت الانتباه غير معروف إلى الآن، ولكن أثبتت الدراسات أن اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه هو اضطراب نمائي عصبي موروث، وقد تشمل العوامل المساهمة في حدوث هذا المرض ما يلي:-

انخفاض الوزن عند الولادة.

الولادة المبكرة قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل.

يكون هذا الاضطراب أكثر شيوعََا عند الأشخاص الذين يعانون من صعوبات التعلم، وهناك بعض العوامل الأخرى التي تُساعد في حدوث هذه المشكلة مثل ما يلي:-

الفسيولوجيا العصبية

وهي التي تشمل الاختلافات في التشريح الدماغي عند الأطفال، وكذلك النشاط الكهربائي والتمثيل الغذائي.

علم الوراثة

عادََة ما يكون سبب هذا المرض هو إصابة أحد الأبوين به سابقََا، وذلك كما ذكرنا سابقََا أنه مرض جيني موروث.

عنصر الرصاص

عادََة ما يؤثر التعرض المزمن لمستويات منخفضة من عنصر الرصاص، على السلوك و كيمياء الدماغ عند الأطفال في مراحل الطفولة المبكرة.

المخدرات أو التدخين

يؤثر التدخين وتناول الأنواع المختلفة من المخدرات في فترة الحمل على الصحة العامة للجنين، وعادََة ما يساهم في حدوث فرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل كبير.

نقص التعلق المبكر

عدم تعلق الأطفال بالأم والارتباط بهم، أو مروره بتجارب قاسية تتعلق بالارتباط في مرحلة الطفولة، يساهم بشكل كبير في عدم انتباه الطفل وفرط نشاطه.

ما هي أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه؟

يعاني الأطفال المصابون بفرط الحركة وتشتت الانتباه من كثير من الأعراض في مراحلهم المبكرة وتكون هذه الأعراض مثل ما يلي:-

الغفلة

عادََة ما يعاني الأطفال المصابون بفرط الحركة وتشتت من وجود صعوبة في التركيز أو الأستماع للتوجيهات سواء كانت من الآباء أو من مقدمي الرعاية الخاصين بهم ولذلك تفوتهم كثير من التفاصيل المهم، ويسيطر عليهم الشعور بالملل مما يجعلهم لا يكملون ما بدأوه، وعادََة ما يكون الطفل المصاب شارد الذهن لفترة طويلة.

فعال بصورة زائدة

يعاني الأطفال المصابون بفرط النشاط والحركة من القلق ويسهل عليهم الشعور بالملل سريعََا، وعادََة ما يواجهون صعوبة في الجلوس أو التزام الصمت عند الحاجة، ويتصرفون بطرق تزعج الأخرين.

وغالبََا ما تظهر عليهم بعض الأعراض مثل ما يلي:-

التحدث كثيرََا.

تململ أيديهم والتواء أقدامهم في مقاعدهم.

الركض أو التسلق بشكل مفرط في مواقف غير مناسبة.

الصعوبة في اللعب والمشاركة مع الأطفال في الأنشطة الترفيهية.

وغالبََا ما تظهر عليهم أعراض الاندفاع بشكل مفرط مثل:-

مقاطعة المحادثات والألعاب.

الإجابة قبل الإنتهاء من الأسئلة.

يجدون صعوبة كبيرة في الانتظار.

علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال

يوجد الكثير من طرق علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال مثل العلاج النفسي، ويعتبر العلاج النفسي من أفضل طرق علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه وينقسم العلاج النفسي إلى عدة طرق منها:-

العلاج السلوكي

العلاج السلوكي يتم الاعتماد عليه بهدف علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه ويتضمن العلاج السلوكي إدارة سلوك الطفل، والتي تتم عن طريق استخدام نظام المكافآت لتشجيع الأطفال على محاولة السيطرة على هذه المشكلة.

ويمكنك أيضََا تحديد أنواع السلوك التي تريد التخلص منها في طفلك، عند طريق تشجيعه بالمكافآت الصغيرة مثل الجلوس على الطاولة لتناول الطعام ثم يتم منح الطفل مكافأة صغيرة.

التربية النفسية

تعتبر التربية النفسية من أفضل الطرق المستخدمة في علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، وذلك من خلال التثقيف النفسي عن طريق تشجيع الطفل على مناقشة اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه وآثاره، ومساعدة الأطفال المصابين على فهم التشخيص والتعامل معه بصورة جيدة.

تدريب المهارات الاجتماعية لعلاج فرط الحركة وتشتت الانتباة:

إحدى طرق علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال، ويتضمن هذا التدريب مشاركة الطفل في بعض المواقف الاجتماعية، وتعليمه كيفية التصرف في المواقف المختلفة وتغيير سلوكه إلى الأفضل.

العلاج بالأدوية

هناك خمس أنواع من الأدوية المستخدمة في علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه وهي:-

جوانفاثين.

أتوموكستين.

الميثيلفينيديت.

ديكسامفيتامين.

ليسديكسامفيتامين.

لا تستخدم هذه الأدوية في علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه بشكل دائم، ولكنها تساعد الشخص المصاب في التركيز بشكل أفضل، وتساعد على تقليل الاندفاع والشعور بالهدوء وتعلم مهارات جديدة.

كيف أتعامل مع طفل عنده تشتت انتباه

قد تكون رعاية طفل مصاب بفرط الحركة وتشتت الانتباه أمر مرهق للآباء بشكل كبير، ولكن على الرغم من صعوبة هذا الأمر يجب التذكر دائمََا أن الطفل المصاب لايمكنه المساعدة في تغيير سلوكه إلا بمساعدة الآباء في تقديم علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه لهم ومشاركتهم في الأنشطة المختلفة وذلك عن طريق ما يلي:-

خطط لليوم

خطط لليوم لمساعدة الطفل في توقع ما يجب عليه فعله، على سبيل المثال روتين الذهاب للمدرسة يتم تقسيمه إلى خطوات منظمة تساعد الطفل في تعلم النظام، ومعرفة ما يجب عليه القيام به.

نظام الحوافز

قم بإعداد مخطط للحوافز باستخدام الطرق المختلفة، وتشجيعه بالمكافآت عند إتمام المهام المطلوبة، وعدم فعل السلوكيات المرفوضة، وتساعد هذه الطريقة بشكل كبير في علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه عند الأطفال.

هل ينتهي فرط الحركة في سن معين؟

في بعض الحالات تستمر هذه الحالة مدى الحياة، وذلك عن طريق الأبحاث التي أثبتت ذلك، إذ تكون نسبة الأشخاص الذي يستمر معهم فرط الحركة وتشتت الانتباه لمدى الحياة، لمدة تتراوح من ٢٠ إلى٣٠ بالمائة من إجمالي المصابين.

وأثبتت الدراسات إيضََا أن علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه للأشخاص المصابين في سن مبكر يؤدي نتائج أفضل فيما بعد، ويساعد العلاج على التخلص من هذا المرض نهائيََا.

هل يشفى مريض فرط الحركة؟

نعم يتم شفاء مريض فرط الحركة وتشتت الانتباه عند تقديم علاج فرط الحركة وتشتت الانتباه في سن مبكر، لأنه كما ذكرنا سابقََا أن نسبة الأشخاص الذين يتعالجون من هذا المرض في الصغر أقل عرضة للإصابة بالأمراض مع تقدم العمر.

وفي الغالب يتم علاجهم والشفاء من المرض نهائيََا، وذلك عن طريق العلاج بشكل دوري، واستخدام الطرق الفعالة في المراحل المبكرة من الطفولة.