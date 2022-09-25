بدل ماتشتري من بره .. طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في البيت “الطعم خطير”

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طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش من بين أجمل الوصفات الشرقية من الحلويات الشهية التي يتم تحضيرها في المناسبات المختلفة وباستخدام بضعة مكونات بسيطة يمكن تحضير اللانكشير بسهولة للتمتع بمذاقه في عيد الفطر المبارك مع كوبًا من الشاي الساخن، نتابع معكم للتعرف على طريقة عمل اللانكشير السريع التحضير في عيد الفطر 2021 طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في البيت يمكنك تحضير اللانكشير في البيت بسهولة بتحضير المقادير التالية: كوب وربع من الزبدة اللينة.

1/2 الكوب من السكر الناعم المطحون بودرة.

بيضة كبيرة الحجم.

2 كوب طحين أبيض للحلويات.

1/2 كوب نشاء.

1/4 ملعقة من الفانيلا.

1/4 ملعقة من البيكنج بودر.

جوز الهند المبشور الناعم.

مربى مشمش للتزيين. طريقة تحضير اللانكشير ضع الزبدة والسكر البودرة في وعاء معًاـ ثم يتم خفق المزيج يدويًا أو باستخدام المضرب الكهربائي، ويمكن استخدام الخلاط الكهربائي حتى حصولك على الخليط ذو الملمس الناعم الكريمي.

أضف بيضة مع الفانيلا إلى خليط الزبدة والسكر، ويتم المزج باستمرار إلى المزج الجيد.

بعدها ضع في وعاء آخر كل من الطحين الأبيض والنشاء والبيكنج بودر إلى المزيج، مع التقليب جيدًا.

اخلط مزيج الطحين مع مزيج الزبدة تدريجيًا برفق، مع التقليب بالملعقة الخشبية حتى الحصول على العجينة المتجانسة.

توضع العجينة في البراد لمدة نصف ساعة تقريبًا حتى التماسك.

يتم تقطيع العجينة إلى كرات بحجم حبة البندق.

توضع في صينية مدهونة مع مراعاة ترك مسافة 5 سم بين كل حبة والأخرى.

توضع الصينية في فرن ساخن مُسبقًا على درجة 170 مئوية.

تترك الصينية في الفرن لمدة من 15 إلى 20 دقيقة.

تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد.

بعد أن تبرد يتم لصق كل حبة بالحبة الأخرى باستخدام مربى المشمش، ويتم تزيينها من الجوانب بجوز الهند المطحون.

توضع في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. طريقة عمل اللانكشير الملون المقادير المطلوبة: كوب ونصف من الطحين الأبيض.

1/2 كوب من النشا.

1/2 كوب من السكر البودرة.

نصف كوب من السمن البلدي أو النباتي.

حبة بيضة واحدة.

1/4 ملعقة من الفانيليا.

1/2 ملعقة من البيكنج بودر.

ألوان طعام.

مربى للتزيين.

جوز الهند. طريقة التحضير يتم وضع السمن وهو دافئ مع السكر البودرة في الخلاط الكهربائي، ثم يتم خلط المزيد جيدًا للحصول على القوام الكريمي.

الآن يتم إضافة حبه البيض والفانيليا، ثم إضافة خليط مكون من الدقيق مع البيكنج باودر بالتدريج إلى ما سبق، ثم يتم العجن جيدًا حتى الحصول على العجينة المتماسكة.

ثم يتم تقسيم العجينة إلى أقسام، كل قسم يتم تلوينه باستخدام ألوان الطعام، مع الاحتفاظ بقسم ذو لون ابيض كما هو بدون ألوان طعام.

يتم إدخال العجينة الثلاجة، ثم تغطيتها باستخدام النايلون، وتركها لمدة تصل حتى ربع ساعة تقريبًا.

يتم استخدام العجينة بتكويرها إلى كرات صغيره في الحجم، ووضعها على صاج يتم إدخاله في الفرن الساخن على درجه حراره 180 مئوية، وتترك في الصاج في الفرن لمده 10 دقائق حتى النضج.

تخرج من الفرن ويديهم لزق قطع البسكويت باستخدام المربى ثم تزين بجوز الهند. تقدم وبالهناء والشفاء عمر شويل - جدة بدل ماتشتري من بره .. طريقة عمل اللانكشير بمربى المشمش في البيت "الطعم خطير" - ثقفني

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