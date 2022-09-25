طريقة عمل الشواء العماني على أصوله في الفرن مع البهارات

طريقة عمل الشواء العماني، واحدة من أشهر أكلات المطبخ العماني العريق، هذا المطبخ العربي الأصيل، الذي تتنوع فيه الأطعمة والأكلات، والتي انتقلت من عمان إلى باقي الدول العربية، بطرق طهي مختلفة، عن طريق الوافدين إلى عمان، وتجربتهم المميزة مع الطعام العماني والمطبخ العماني بوجه عام. ومن أهم وأشهر الأكلات العمانية، هي أكلة الشواء العماني، التي تتقنها السيدات العمانيات بوجه عام، وهناك العديد من الأكلات العمانية المنتشرة في كافة أنحاء الدول العربية مثل؛ المظبي العماني، وكذلك قبولي الدجاج العماني الشعبي، والعوال والسنحاة والهريس، بالإضافة إلى الخبيصة وغيرها من الأطعمة والأكلات العريقة، ولكن يبقى الشواء العماني، هو كلمة السر من المطبخ العماني العريق.

حفرة الشواء العماني

يتميز الشواء العماني بطريقته المختلفة في التحضير، وهو من الأكلات المعروفة بتناولها في العيد، ويتم تحضيرها قبل العيد بوقت كاف، قد يصل إلى يومين قبل حلول العيد. ويتم الشواء بعمل حفرة عميقة للغاية في باطن الأرض، يصل عمقها إلى اثني مترًا تحت الأرض. وذلك أمام المنزل وبداخلها الجمر المطلوب، حيث يوضع ما يسمى بحطب السمر الصحراوي، ثم يتم إنزال سعف النخيل على الحطب بعد إشعاله، فتخمد النار وتظل الحرارة هي المتبقية، ويظل اللحم المدفون أسفل الأرض، مستمرًا في استقبال البخار والحرارة، والتي تنتشر في أوراق الموز التي يلف بها اللحم قبل إنزاله في الحفرة.

تنور عماني

يتم تجهيز بهارات الشواء العماني، والذي يوضع به اللحم قبل العيد بأيام متعددة، ويدفن اللحم المتبل ليومين داخل حفرة الشواء نفسها، وخلطة الشواء العماني تجمع بين؛ الخل العماني الذي يتم تصنيعه من التمر المخلل والقرفة والكزبرة، بالإضافة إلى الفلفل الأحمر والأسود والثوم، وكذلك الشمر والملح. ولكن مع الحرص على ترك التبريزة أو التتبيلة قبل أن يوضع بها اللحم، لمدة لا تقل عن أسبوعين قبل قدوم العيد واستخدامها في الشواء. وقد يكون لكل عائلة عمانية حفرتها الخاصة بها، أو قد تجتمع بعض الأسر في حفرة واحدة. وتذكر بأن الحفرة لابد لها من التغطية بغطاء حديدي معدني، لمنع تسريب أية أتربة إلى اللحم.

ما هي خلطة الشواء؟

2 ونصف كيلو جرام من فخذ الغنم.

كمية من ورق الموز.

‏10 فصوص من الثوم.

ملعقتان صغيرتان من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقتان صغيرتان من الكزبرة المطحونة.

ملعقة ونصف صغيرة من الكركم.

4 ملاعق كبيرة من زيت نباتي.

ملعقة صغيرة من القرنفل.

3 ملاعق كبيرة من الخل الأحمر العماني.

25 قرن فلفل أحمر حار مجفف ومطحون جيدًا.

3 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الحامض.

كيف أسوي أرز الشواء العماني؟

3 أكواب من الأرز البسمتي المنقوع والمصفى تمامًا.

كوب وربع من الماء.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة ونصف صغيرة من الكمون الحب (غير مطحون).

3 كبش من القرنفل.

ملعقة ونصف صغيرة من الفلفل الأسود الحب (غير مطحون).

كمية من الحبهان.

عود قرفة واحد.

4 ورقات من الغار.

رشة من الملح.

2 من نجمة الأرض (وهي توابل طبيعية من فصيلة اليانسون).

ملعقتان صغيرتان من الكركم.

طريقة عمل الشواء العماني في الفرن