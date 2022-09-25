نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لن تخجلي بعد الآن بوصفة صاروخية لتقشير الركب والأكواع وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في دقائق في المقال التالي

لابد من إستخدام المقشرات في الركب والاكواع لان هاتين المنطقتين يحتلفان عن بقية الجسم في انهما يظهران باللون الغامق وكذلك بملمس مختلف عن بقية اجزاء الجسم لذلك يقومون هؤلاء الفتيات بل والغالبية العظمى منهم بالقيام بأستخدام الكريمات التي تساعد على تبييض هاتين المنطقتين ولكن تلك الكريمات لم تتمكن من التبييض بشكل كامل لان مناطق الكوع والركبة تتواجد عليها الجلد الميت والقشور مما تجعلها بملمس غير ناعم وكذلك بشكل غير مقبول لذلك علينا بإستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الركب والاكواع وكذلك الحصول عليها ناعمة وبشكل لا يسبب لكي اي نوع من انواع الاحراج وتعتبر واحدة من اقوى الوصفات الطبيعية التي تجعل الركب والاكواع بيضاء مثل الحليب وناعمة هي وصفة القهوة. مكونات عمل وصفة القهوة لتقشير الركب والاكواع ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون. طريقة عمل وصفة القهوة لتبييض الركب والاكواع قومي بتحضير وعاء وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من القهوة وضيفي إليها ثلاث ملاعق كبيرة من السكر وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا.

بعد تقليب تلك المكونات قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند وملعقتان كبيرتان من زيت اللوز الحلو واخلطى المكونات ببعضها مرة اخرى حتى تتجانس تماما ثم قومي بإضافة خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد واستمري في التقليب لمدة دقيقتان حتى يصبح قوام مدمج.

بعد إعداد وتحضير تلك الوصفة قومي بوضعها على منطقة الركب والاكواع وعليكي بدعك تلك الركب والاكواع جيدا بتلك الوصفة لمدة خمسة دقائق.

بعد ذلك اتركيها حتى تمتص تلك الوصفة ثم قومي بالتخلص من آثار تلك الوصفة قومي بغسلها بالماء البارد ثم جففيها.

قومي بتكرار وإستخدام تلك الوصفة مرتان في كل إسبوع وخلال اقل وقت ممكن او خلال عشرة ايام سوف تحصلين على ركب واكواع بيضاء وناعمة وبشكل جميل. عمر شويل - جدة لن تخجلي بعد الآن بوصفة صاروخية لتقشير الركب والأكواع وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في دقائق - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن تخجلي بعد الآن بوصفة صاروخية لتقشير الركب والأكواع وإزالة الأسمرار والبقع الغامقة في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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