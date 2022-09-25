نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكنافة بالمانجو بالطريقة الأصلية وبمكونات سهلة وبسيطة وبطعم ألذ من المحلات في المقال التالي

تباع الحلويات في المحلات الخاصة والمتخصصة ببيع الحلويات باسعار غالية جدا مثل بيعها البسبوسة او الكنافة او الكيك وغيرها من الانواع المختلفة من الحلويات حيث تعتبر وصفة الكنافة من افضل انواع تلك الحلويات لانها شهية الطعم ولذيذة ومحببة من قبل العيديد من الناس سواء الكبار او الصغار وكذلك تاخذ الكنافة العديد من الاشكال المختلفة التي تقدم بها حيث يرغبون البعض من الناس بتناول تلك الكنافة سادة او تناولها محشوة بحشوة المشكرات او جوز الهند او بالفواكهة مثل المانجو او الموز وغيرها من الانواع الاخرى وتعتبر وصفة الكنافة بالمانجو من افضل وألذ انواع الكنافة لانها شهية الطعم والمذاق والرائحة وتعتبر وصفة تلك الكنافة سهلة وبسيطة وغير مكلفة لذلك علينا بعملها في المنزل وتجنب شرائها من المحلات الخارجية وتعتبر تلك الوصفة تتوافر مكوناتها في كل بيت ولا تحتاج سوى المانجو والكنافة والسمنة والشربات اللازم لعملية التحلية وتعد طريقة عمل تلك الشربات سهلة وبسيطة. مكونات عمل الكنافة بالمانجو كيلو واحد من الكنافة.

حبتان إثنان من المانجو المقطعة قطع مكعبات متوسطة الحجم.

كمية من الشربات للتحلية.

كوبان إثنان او اكثر من السمنة. طريقة عمل الكنافة بالمانجو احضري اولا صينية كبيرة وضعي بها كيلو الكنافة وقومي بتفتيتها جيدا حتى تصبح مفرومة ثم قومي بسقيها بالسمنة حتى تتشرب الكنافة السمنة.

بعد ذلك احضري صينية متوسطة الحجم وضعي بها كمية مناسبة من السمنة السائلة وضعي عليها كمية مناسبة من الكنافة وقومي بالضغط عليها جيدا ثم قومي بإضافة حبات من المانجو ثم ضيفي الجزء الآخر والمتبقي من الكنافة وعليكي بالضغط عليها مرة اخرى حتى تصبح متساوية.

بعد ذلك قومي بتشغيل الفرن واتركيها حتى تسخن ثم قومي بإدخال تلك الصينية بها واتركيها حتى تنضج وتأخذ اللون الذهبي الشهي.

عند اخذ الكنافة تلك اللون قومي بإخراجها من الفرن وعليكي بسقيها بالشربات الذي قومنا بإعداده كما ذكرنا من قبل وعليكي بتغطية الصينية وكمرها جيدا لمدة عشر من الدقائق.

بعد ذلك قومي بتقطيعها وعليكي بتقديمها لتناولها بالذ واشهى طعم وابسط طريقة. عمر شويل - جدة الكنافة بالمانجو بالطريقة الأصلية وبمكونات سهلة وبسيطة وبطعم ألذ من المحلات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكنافة بالمانجو بالطريقة الأصلية وبمكونات سهلة وبسيطة وبطعم ألذ من المحلات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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