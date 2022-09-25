بدون خميرة… طريقة عمل خبز التورتيلا اسرع خبر ممكن تعمليه لجميع أنواع السندوتشات هيعجب عائلتك  جداا

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طريقة عمل خبز التورتيلا، خبز التورتيلا هو خبز مكسيكي الأصل انتقل من المكسيك إلي جارتها أمريكا الشمالية والتي بدورها نقلته إلى باقي دول العالم التي تتهافت على تناول وتقليد الطعام الأمريكي والتورتيلا هي وجبة سهلة و سريعة التحضير يمكن إعدادها في المنزل بسهولة ويمكن حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة يمكن أيضاً تناولها مع الشاورما أو الفاهيتا وغيرها من وجبات الدجاج المتنوعة، فيما يلي سوف نتعرف على طريقة إعداد التورتيلا في المنزل طريقة عمل خبز التورتيلا مكونات خبز التورتيلا ٣ أكواب من الطحين الأبيض المنخول جيداً

ملعقة صغيرة من السكر

كوب واحد من الماء

٣ كوب من الزيت النباتي

ثمرة فلفل رومي

ثمرة بصل

٢ فص ثوم طريقة تحضير خبز التورتيلا نفرغ المكونات من دقيق و زيت و سكر في وعاء و نخلطهم جيداً حتى يتوزع الدقيق تماماً و يصبح القوام متجانس

نقوم بإضافة الماء تدريجياً ببطء مع الخفق بشكل قوي حتى تتماسك العجينة و تتماسك و تتحدد كمية الماء عند السكب و الخلط

نترك العجينة ترتاح لمدة ١٥ دقيقة في درجة حرارة الغرفة

نقوم بتقطيع العجينة إلى كرات صغيرة أو دوائر عددها ١٥ كرة تقريباً

نقوم بفرد كرات العجين باستخدام عصا الفرد على سطح مرشوش بالدقيق

مع استمرار الفرد حتى نحصل على القوام الرفيع الرقيق الذي يتميز به خبز التورتيلا

نستخدم مقلاة دائرية متوسطة الحجم بعد تسخينها على النار

و نقوم بتقليب رقائق التورتيلا على الوجهين داخل المقلاة الساخنة

و لكن للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام صاج الخبز بدلاً من المقلاة

تتكرر عملية التقليب على النار حتى تنتهي كمية العجين

و يمكن الاحتفاظ بما يتبقى من عجين التورتيلا بتغطيته و تغليفه و حفظه داخل الثلاجة

للحصول على مذاق مميز يمكن استخدام شرائح صدور الدجاج

بعد تتبيلها و تحميرها بالزيت النباتي على النار مع الفلفل الرومي و الثوم و البصل

نقوم بإضافة صدور الدجاج بعد تتبيلها و تشويحها إلى خبز التورتيلا

للحصول على مذاق التورتيلا بالدجاج الرائع

أو يمكن عمل صدور الدجاج على طريقة الفاهيتا المكسيكية أو الشاورما العربية و إضافتها إلى خبز التورتيلا يصبح طبق التورتيلا مع شرائح صدور الدجاج جاهز للتقديم الآن بالهناء و الشفاء عمر شويل - جدة بدون خميرة... طريقة عمل خبز التورتيلا اسرع خبر ممكن تعمليه لجميع أنواع السندوتشات هيعجب عائلتك جداا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون خميرة… طريقة عمل خبز التورتيلا اسرع خبر ممكن تعمليه لجميع أنواع السندوتشات هيعجب عائلتك جداا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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