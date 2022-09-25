نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملف كامل للعجائن.. عجينة البيتزا والكريب والفطائر وغيرها الكثير بمكونات بسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد عجينة البيتزا من أكثر أنواع العجائن التي يفضلها الكثير من الأشخاص فتتسم عجينة البيتزا بالنكهة المميزة بالإضافة إلى خطوات التحضير البسيطة فبدلًا من أن يتم شراء البيتزا من المطاعم جاهزة فيمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة البيتزا في المنزل.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

يمكن بكل سهولة تحضير عجينة البيتزا في المنزل بمكونات بسيطة وفيما يلي تلك المكونات التي تضمن لخضراتكم نجاح العجينة من أول مرة.

مكونات عجينة البيتزا

كأسان من الدقيق الأبيض متعدد الاستخدامات. ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون. ملعقة وربع الملعقة من السكر. ملعقة كبيرة من الخميرة. نصف ملعقة من الملح. نصف كأس من المياه الدافئة.

خطوات تحضير عجينة البيتزا

يمكن بكل سهولة تحضير عجينة البيتزا في المنزل بدلًا من الشراء من الخارج وإليكم خطوات التحضير:

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه كلًا من الخميرة والسكر مع المياه الدافئة. بعد ذلك يتم تقليب المكونات ثم يتم تركها لحين أن تتخمر لمدة ربع ساعة. الخطوة التالية يتم نخل الدقيق فيها وبعد ذلك يتم إضافة الملح. القيام بعمل حفرة في منتصف العجين. يتم وضع خليط الخميرة في الحفرة. وبعد ذلك يتم إضافة ملعقتان من زيت الزيتون في الحفرة. القيام بخلط السوائل مع بعضها البعض. بعد ذلك يتم عجن كافة المقادير مع بعضها البعض لفترة عشرة دقائق لحين ان يتم الحصول على عجينة طرية. يتم تشكيل العجينة في شكل كرة. بعد ذلك يتم وضع العجينة في إناء وبعد ذلك يتم تغطيتها بفوطة وتكون مبللة. يتم ترك العجينة في مكان دافئ لحين أن تختمر ويصبح حجمها متضاعف. بعد أن تصبح العجينة متخمرة بعد ذلك يتم فردها بالنشابة على سطح مدهون بالدقيق. يتم وضع العجينة في صينية مدهونة بزيت الزيتون ويمكن حشوها بالمقادير التي تفضلونها.

كيفية تحضير عجينة الكريب

يعتبر الكريب من المأكولات الشهية التي يفضلها الكثير من الأشخاص وهناك بعض السيدات التي ترغب في تحضير مأكولاتها في المنزل بنفسها بدلًا من الشراء من الخارج لذلك سنقدم إليكم طريقة تحضير عجينة الكريب في المنزل بكل سهولة وإليكم المقادير.

مكونات عجينة الكريب

كأس من الدقيق. كأس وربع من الحليب. بيضتان بحرارة الغرفة. ملعقة من الزيت. ملعقة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير عجينة الكريب

يمكن بكل سهولة تحضيرها في المنزل من خلال اتباع الخطوات الآتية:

يتم الحصول على إناء عميق ويتم خلط فيه كلًا من الدقيق والحليب والبيض والزيت. يتم إضافة الملح إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتشكل لديكم عجينة سائلة. بعد ذلك يتم الحصول على مقلاة ويتم دهنها بالزبدة وتركها على النار المتوسطة. يتم وضع عجينة الكريب في المقلاة ويتم تقليبها على الجانبين لحين أن تنضج وبشكل نهائي.

طريقة تحضير عجينة الفطائر القطنية

تعتبر العجينة القطنية من أفضل أنواع العجائن ويمكن تحضيرها بأكثر من حشو وإليكم في السطور الآتية المقادير.

مقادير عجينة الفطائر القطنية