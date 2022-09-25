طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة بكل أسرار الطريقة الإيطالية

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة، تعد واحدة من أشهر الأكلات المعروفة في المطبخ الإيطالي والتي سرعان ما انتشرت في العديد الدول الأخري وأصبحت تقدم تلك الوجبة الإيطالية في أشهر المطاعم المختلفة ويوجد عليها إقبال كبير وأصبحت الكثير من الأمهات تبدع في طريقة تحضيرها في المنزلية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها على الطريقة الإيطالية بكل أسرارها.

طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة

تقدم اللازانيا بالعديد من الحشوات المختلفة فهناك من يقدمها باللحمة المفرومة وهناك من يقدمها بحشو الدجاج وهناك من يقدمها مع الخضار ويضاف إلى كل طريقة الجبنه والبشاميل التي تعطيها قوام ومذاق أكثر من رائع.

المكونات

باكيت واحد من اللازانيا.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

فص من الثوم مفروم.

عصير طماطم.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشه من الزعتر.

فلفل أسود.

ملح.

زيت.

مكونات البشاميل

ثلاثة ملاعق من الزبدة.

ثلاثة ملاعق من الدقيق.

حليب بدرجة حرارة الغرفة.

كريمة الطهي.

مكعب مرقة.

رشه من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير