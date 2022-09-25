طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة بكل أسرار الطريقة الإيطالية

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طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة، تعد واحدة من أشهر الأكلات المعروفة في المطبخ الإيطالي والتي سرعان ما انتشرت في العديد الدول الأخري وأصبحت تقدم تلك الوجبة الإيطالية في أشهر المطاعم المختلفة ويوجد عليها إقبال كبير وأصبحت الكثير من الأمهات تبدع في طريقة تحضيرها في المنزلية، وفي هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها على الطريقة الإيطالية بكل أسرارها.
طريقة عمل لازانيا باللحمة المفرومة
تقدم اللازانيا بالعديد من الحشوات المختلفة فهناك من يقدمها باللحمة المفرومة وهناك من يقدمها بحشو الدجاج وهناك من يقدمها مع الخضار ويضاف إلى كل طريقة الجبنه والبشاميل التي تعطيها قوام ومذاق أكثر من رائع.
المكونات
- باكيت واحد من اللازانيا.
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة كبيرة مفرومة ناعم.
- فص من الثوم مفروم.
- عصير طماطم.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.
- رشه من الزعتر.
- فلفل أسود.
- ملح.
- زيت.
مكونات البشاميل
- ثلاثة ملاعق من الزبدة.
- ثلاثة ملاعق من الدقيق.
- حليب بدرجة حرارة الغرفة.
- كريمة الطهي.
- مكعب مرقة.
- رشه من الفلفل الأسود.
- ملح حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- لتحضير صوص اللحمة قومي بوضع إناء على النار به القليل من الزيت ثم ضيفي البصل والبهارات المشكلة والفلفل الأسود وقلبي حتي يذبل البصل ثم ضيفي الثوم المفروم وقلبي كل المكونات مع بعضها ثم قومي بوضع اللحمة المفرومة وقلبي لعدة دقائق ثم ضيفي إليهم عصير الطماطم والصلصة والزعتر والملح وقلبي كل المكونات مع بعضها ثم اتركيها تتسبك على نار هادئة.
- لعمل البشاميل نضع إناء على النار نضع به الزبدة حتي تسيح ثم ضيفي الدقيق وقلبي قليلاً بعد ذلك قومي بوضع الحليب بالتدريج مع التقليب المستمر ثم ضيفي مكعب المرق والفلفل والملح وقلبي ثم ضيفي كريمة الطهي واحرصي على أن يكون البشاميل خفيف قليلاً.
- في إناء مناسب ضيفي به ملعقة صغيرة من الزيت ثم وزعي بداخله ملعقة كبيرة من البشاميل بعد ذلك قومي بوضع طبقة من رقائق اللازانيا ثم ضيفي فوقها طبقة من الصوص وفوقها البشاميل ثم ضعي رقائق اللازانيا وهكذا حتي تنتهي كل الكمية وعلى الوجه ضيفي البشاميل وعلى الوجه وزعي الجبنه ثم نقوم بتسخين الفرن قليلاً.
- بعد ذلك ندخل الصينية على درجة حرارة مائتان واتركيه حتي يتحمر الوجه ثم قومي بإخراجها.
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