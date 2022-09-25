كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة لن تصدقي النتائج فرد وتنعيم وإطالة

كيراتين الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم ،تدخل النشا في العديد من مستحضرات التجميل وينصح بها خبراء التجميل كما إنها من المواد الطبيعية الموجودة في كل منزل، ولا تتكلف الكثير من الأموال لشرائها، من ناحية أخرى انتشر الشعر المجعد الخشن وهذا امر مزعج بالنسبة لكثير من الشباب والبنات، لذا تم الاتجاه إلى صالونات التجميل لفرد الشعر باستخدام عدة وسائل منها المكواة واستخدام الكيراتين الجاهز لفرد الشعر، لكن تعمل هذه الطرق على تساقط الشعر وتلفه، لذا تم الاتجاه إلى المواد الطبيعية لفرد الشعر ومن افضل هذه الطرق كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم.

كيراتين النشا لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم

كيراتين النشا لإصلاح الشعر التالف المجعد الخشن، ومن مكونات هذه الطريقة:

معالق كبيرة من نشا الذره.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

كبسولات فيتامين اي.

٤ معالق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

موزة واحدة.

طريقة التحضير والاستعمال

بعد إن عرضنا لكم المكونات لابد من تقديم طريقة التحضير:

نحضر إناء ونضع به الموزة ونهرسها جيداً.

نضيف مجموعة الزيوت السابق ذكرها ونقلب جيدا حتى تتجانس معاً.

نضيف النشا وكبسولات فيتامين اي ونقلب جيدا.

نقلب حتى تتجانس جميع المكونات معاً.

نغسل الشعر جيداً للتخلص من الأتربة والزيوت العالقة بالشعر.

نجفف الشعر تماماً ونمشطه ونضع الخليط على الشعر.

نغطي الشعر بكيس الشعر البلاستيكي ونضع فوطه ساخنه على كيس الشعر.

تساعد هذه الخطوة في تشبع الشعر بالخليط والاستفادة الكاملة من الخليط.

يترك الخليط على الشعر لمدة ساعة تقريباً.

يغسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر.

يغسل الشعر جيداً بالماء البارد والشامبو المناسب للشعر. يجفف الشعر جيداً ويمشط وسوف نلاحظ الفرق.

يفضل استخدام هذه الطريقة مرة كل أسبوع للحصول على افضل نتيجة.

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