تاتو الحواجب بمواد طبيعية بدون اكسجين أو صبغة

صبغ الحواجب بمواد طبيعية، تمنح الحواجب مظهر رائع للوجه عندما تكون مرتبة وخالية من الفراغات، لذلك تلجًا العديد من السيدات لصبغ الحواجب حتى تمنحها مظهر رائع، ولكن استخدام الصبغات الكيماوية بالطبع له العديد من الأضرار، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أفضل طريقة لصبغ الحواجب بمواد طبيعية في المنزل.

طريقة صبغ الحواجب بمواد طبيعية باللون البني

يعد اللون البني من أفضل الألوان التي تناسب أصحاب البشرة البيضاء والخمرية، ويمكنك تحضير اللون البني في المنزل باستخدام العديد من المواد الطبيعية مثل الحناء، أو باستخدام الطريقة التالية:

مكونات الخلطة:

2 ملعقة صغيرة قهوة سريعة التحضير.

نصف ملعقة كاكاو.

2 ملعقة كبيرة زيت لوز حلو.

2 ملعقة كبيرة عسل أبيض.

طريقة الاستخدام:

تخلط جميع المكونات السابقة في وعاء صغير.

أستمري في الخلط حتى تحصلي على درجة اللون البني المناسبة لك.

ثم ضعي المكونات السابقة على الحواجب باستخدام فرشاة الحواجب وأتركيها لمدة ربع ساعة.

أمسحي الحواجب بقطنة، ثم اغسلي وجهك جيدًا بالماء الفاتر.

أهم النصائح لصبغ الحواجب بمواد طبيعية في المنزل

على الرغم من أن نتائج استخدام المواد الطبيعية في صبغ الحواجب رائعة وستغنيك عن استخدام بودرة وأقلام الحواجب وستمنحك إطلالة مشرقة دائمًا، إلا أنه يجب إتباع بعد النصائح حتى لا تحصلي على نتائج عكسية، ومن أهم تلك النصائح ما يلي:

يجب أن تقومي باستخدام الألوان المناسبة للون بشرتك ولون شعرك، والابتعاد عن الألوان الشاذة التي ستمنحك نتيجة عكسية.

ابدئي في صبغ الحواجب من المقدمة وحتى ذيل الحواجب، وراعي عدم تغميق المقدمة حتى تحصلي على مظهر طبيعي وراقي.

قومي باختيار فرشاة مناسبة يمكنك التحكم فيها بسهولة، حتى تتمكني من صبغ الحواجب بطريقة احترافية.

يجب تنظيف الحواجب جيدًا، قبل صبغها واختيار الرسمة المناسبة لوجهك.

يجب تمشيط الحواجب لأعلى قبل البدء في وضع الصبغة، وذلك حتى تلاحظي أماكن وجود الفراغات وتركزي عليها.