استمتعي ببشرة مشدودة بكريم لبان الدكر والحصول على بياض كالثلج

يعد كريم لبان الدكر من أقوي الكريمات التي تعمل على تفتيح البشرة وشد التجاعيد وجعل البشرة لامعه وجذابة، فكثير من الفتيات والسيدات يبحثن عن طرق طبيعية لشد تجاعيد البشرة بشكل مضمون دون الحاجة لاستخدام مواد كيميائية تؤدي بعد مرور الوقت إلى تلف البشرة، وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة باستخدام مواد طبيعية في المنزل، كما يتكون هذا الكريم من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي لبان الدكر وأي كريم مرطب مفضل، ويعرف عن لبان الدكر بفوائده الكثيرة للبشرة حيث يعمل على شد تجاعيد البشرة وجعلها شبابية كما يعمل على تفتيح البشرة وجعلها بيضاء كالثلج، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل كريم لبان الدكر للتخلص من التجاعيد في المنزل.

فوائد لبان الدكر للبشرة

هناك عدة فوائد لبان الدكر على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة ويحارب التجاعيد والخطوط البيضاء.

يتخلص من التصبغات والكلف والبثور السوداء المزعجة في البشرة.

يشد البشرة ويعطيها النعومة واللمعان ويعيد لها حيويتها.

يعطي البشرة النضارة ويجعلها شبابية وخالية من العيوب.

مكونات عمل كريم لبان الدكر

يتكون كريم لبان الدكر من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

كوب ونصف من الماء المغلي.

ملعقتان من الكريم المرطب.

كوب من لبان الدكر.

خطوات الإعداد والتحضير

لتحضير كريم لبان الدكر والحصول على بشرة مشدودة يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الماء المغلي مع لبان الدكر ثم نقلبه ونغطيه ونتركه لمدة لا تقل عن أربعة أيام. بعد ذلك نقوم بتصفية الماء وخلطه بالكريم مع التقليب حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نقدم طريقة سهلة لتطبيق هذا الكريم على البشرة وهي كالتالي:-

نغسل الوجه جيدا والأماكن المراد شدها بالماء والصابون للتخلص من أي شوائب، بعد ذلك نقوم بتطبيق الكريم على البشرة للتخلص من أي تجاعيد.

بعد ذلك نقوم بتدليك الوجه بحركة دائرية لتنشيط الدورة الدموية لشد البشرة بشكل فوري.

ثم نتركه قليلا على البشرة حتى تمتصه بعد ذلك نقوم بغسله باستخدام الماء الفاتر.

نقوم باستخدام هذا الكريم يوميا لمدة أسبوع حتى نحصل على نتائج سريعة، كما يمكن استخدامه لمدة شهر للحصول على أفضل النتائج.

فهذا الكريم يعمل على شد التجاعيد وتفتيح البشرة وجعلها لامعة ومشدودة كبشرة الأطفال.

فوائد النشا للبشرة

هناك عدة فوائد النشا على البشرة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-