طريقة عمل المناقيش السوري بخطوات سهلة وبسيطة

المناقيش تصنف من ضمن المعجنات السريعة سهلة التحضير ولها طرق عديدة بالتحضير منها دون فرن وبداخل الفرن، كما يمكنك التفنن في أضافه الحشوات والنكهات مثل الزعتر والجبن واللحم المفروم ويمكن تركها ساده، وتعد من أشهر الأكلات الشعبية في بلاد الشام، حيث تفنن وأبدعت سوريا بتحضيرها وسارت مثل الكريب السوري بشهرته، فهي تشبه الفطائر سريعة التحضير ولكن تختلف مقاديرها.

طريقة عمل المناقيش السوري

المناقيش تحتوي على قيمة غذائية عالية وبها فوائد عديدة ومفيدة بالحشوات التي تضاف إليها، مثل الحليب والبيض والجبن أو اللحمة المفرومة، فيمكنك سيدتي تحضيرها لأفراد أسرتك بالصباح الباكر وقبل ذهاب أطفالك للمدرسة كي تغيري روتين تحضير الساندوتشات لهم كما يمكنهم تناولها في الصباح قبل ذهابهم، في هذا المقال سوف نعلمكم طريقة تحضير المناقيش بالنكهة السورية واللبنانية تابعوا معانا في السطور التالي طريقة التحضير.

طريقة عمل المناقيش باللحم المفروم

المقادير

ثلاث أكواب كبيرة من الدقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سكر ناعم.

بياض حبة بيض.

كوب حليب.

كوب ماء دافئ للعجن.

مقادير الحشوة

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة متوسطة مفرومة.

حبتا طماطم مبشورة.

ملعقتان كبيرة زيت.

ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح أبيض.

حبه فلفل حار أخضر مفروم أو نصف ملعقة صغيرة شطة.

طريقة التحضير