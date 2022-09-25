هديتى للعرايس الجبارة….النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء وشد تجاعيد الوجه هتكونى بدر منور

النشا والخل لتفتيح البشرة وإزالة الرؤوس السوداء وشد تجاعيد الوجه، وصفة النشا والخل، من الوصفات المهمة والطبيعية، التي تقشر البشرة وتنقيتها من الشوائب و الرؤوس السوداء، وتنظيف البشرة والقضاء على التجاعيد وحب الشباب وعلامات التقدم في السن، والكثير من السيدات والفتيات يبحثن عن وصفة لعمل كل هذه الأشياء ولكن وصفة بمكونات طبيعية خالية من أي مواد كيميائية تضر أكثر مما تنفع، لذلك سنوضح لكي عزيزتي وصفة الخل والنشا التي تحقق لكي حلمك بالمنزل ودون اللجوء إلى محلات التجميل ودون الحاجة للكثير من المال.

النشا والخل لتفتيح الوجه والجسم

تأتي هذه الوصفة من أهم الوصفات لتفتيح وشد البشرة وإزالة التجاعيد والرؤوس السوداء ومكوناتها كالتالي:

مكونات الوصفة:

طريقة تحضير الوصفة

طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تحتاج إلى وقت كبير وهي كالتالي:

نحضر وعاء صغير ونضع به النشا و نقلب النشا والبيكنج بودر معا حتى تتداخل المكونات.

نضع الخل الأبيض، والفازلين ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نغسل الوجه جيداً بالماء العادي ومن ثم نضع الخليط على الوجه ويوزع توزيع جيد، ويترك على الوجه لمدة 30 دقيقة حتي يجف.

نقوم بعد ذلك بغسل الوجه بالماء البارد، ومن ثم تجفيف البشرة جيداً، وتجنبي الخروج في الطقس الحار.

تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع حتى الحصول على النتائج المطلوبة.

فوائد الخل للبشرة

نظراً لاحتواء الخل على بعض الأحماض فإنه يعمل على قتل البكتيريا التي تتسبب في ظهور حب الشباب.

يساهم في علاج الكدمات ذات اللون الأزرق الناتجة عن حدوث الصدمات.

يساعد في التخفيف من آلام الحكة وتخفيف التورم الناتج عن لدغة الحشرات.

يقلل من احمرار حروق الشمس ويهديها ويخففها.

يعالج القرح والفطريات الجلدية ويمنع تقر الجلد.

فوائد النشا للبشرة