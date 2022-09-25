نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعراض الإصابة بمرض السرطان وطرق الوقاية منه والتهابات المعدة المزمنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأمراض التي تصيب الإنسان كثيرة ومتنوعة منها ما هو عادي ومنها ما هو خطير، إلا أننا في أغلب الأحيان نجهل إصابته بهذه الأمراض الخطيرة ولا نهتم بها على الرغم من ظهور الأعراض علينا، قد يكون الإنسان مصاب بسرطان من أي نوع ولكنه لا يعرف ولكن إذا أصيب بألم في مناطق معينة مثل (ألم أثناء التبول، ألم بعد تناول الطعام) في هذه الحالة يكون مصاب بمرض يعرضه للموت لهذا يجب عليه التعامل بحرص وبطريقة صحيحة لتقليل المضاعفات الناتجة نت هذا المرض.

ألم المعدة المزمن من الأمراض المميتة

ألم المعدة يكون عبارة عن حرقان شديد فيها، أو عدم القدرة على الهضم بشكل مستمر، كذلك وجع شديد في البطن، وداخل الفم كل هذه الأعراض دليل على الإصابة بمرض السرطان وفقا لما أثبتته “روسيا اليوم”.

هل يتحول التهاب المعدة إلى مرض السرطان؟

نعم من المؤكد جدا أن الالتهابات المزمنة تتحول مع الوقت إلى مرض السرطان ومن أبرز الأعراض التي تدل على الإصابة به هذه الأعراض:

خروج كمية عرق كبيرة جدا من الجسم أثناء الليل.

نقص الوزن بشكل ملحوظ دون سبب.

ظهور تورم في أي منطقة من مناطق الجسم.

التعب والإرهاق والإعياء والضعف بشكل مستمر.

طرق الوقاية من مرض السرطان

يمكن الحد من مخاطر هذا المرض عن طرق تغيير النمط المتبع في الحياة خاصة لكبار السن لأنهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، كذلك لابد من تناول الأطعمة الصحية، والبعد عن الأطعمة التي تزيد الوزن، بالإضافة إلى ممارسة التمارين والأنشطة الرياضية التي تقوي الجسم.

أهم الأعراض التي تدل على الإصابة بالسرطان

هناك أعراض تظهر على الإنسان توحي بأنه مصاب بمرض السرطان هذه الأعراض هي: