أقوى من البوتوكس حضري كريم القهوة وتخلصي من التجاعيد والهالات السوداء

كريم القهوة ، هو كريم طبيعي وآمن الاستخدام على البشرة لا يسبب أي نوع من الضرر على الوجه أو البشرة آمن على منطقة تحت العينين والرقبة، يعمل على إزالة التجاعيد التي تظهر مع تقدم العمر حول منطقة العينين أو في منطقة الجابين وبين الحاجبين ومنطقة الخدود أو ما حول الفم، فهو كريم مكافح للشيخوخة فهذا الكريم يحتوي على مجموعة من المكونات الطبيعية التي لها فوائد عديدة للعناية بالبشرة، فهو بديل للكريمات غالية الثمن، ويعد بوتوكس طبيعي داخل المنزل وتحضيره سهل وبسيط لا يكلفنا الكثير من المال، فتعتبر المكونات الطبيعية هي كنز رباني متوفر داخل كل منزل واستخدامها للبشرة مفيد ورائع جداً فهي تعيد نضارة البشرة وإشراقتها، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أفضل طريقة لعمل كريم القهوة بالمنزل.

مكونات عمل كريم القهوة بالمنزل

يحتوي هذا الكريم على مجموعة من المكونات الفعالة هي كما يلي:ـ

حبة من الموز ناضجة.

ملعقة صغيرة من بذور الكتان المطحونة.

ملعقة صغيرة من القهوة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يتم تحضير وإعداد كريم القهوة بالمنزل من خلال خطوات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نقوم بتقشير حبة الموز ثم نقوم بهرسها جيداً باستخدام شوكة الطعام، حتي تصبح ناعم جداً. ثم نقوم بإضافة ملعقة من بذور الكتان إليها ثم ندمج المكونات باستخدام ملعقة حتي تصبح متجانسة. نضيف إلي الخليط ملعقة القهوة ونستمر في التقليب ثم نضيف زيت اللوز، ثم نستمر في التقليب حتي نحصل على خليط متجانس تمامًا. يسكب الخليط في عبوة زجاجية ثم يحفظ داخل الثلاجة لمدة أسبوع ونخرجه عند الحاجة ونعيده للثلاجة مرة أخرى.

طريقة استخدام الكريم