نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر علاج الشعر الخفيف وراثيا للرجال والنساء بطرق فعالة وسهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعددت الأبحاث حول علاج الشعر الخفيف وراثيا بسبب انتشار الشعر الخفيف أو تساقط الشعر الوراثي، بين كثير من الناس خاصةً الرجال ولكنه يصيب النساء أيضًا. ويعني الشعر الخفيف وراثيًا أن يتساقط الشعر نتيجة توارث بعض الجينات التي تؤدي إلى تساقط الشعر تدريجيًا، مما يقلل من كثافته ويجعله خفيف.

يمكن علاج الشعر الخفيف وراثيا عن طريق الأدوية، أو باستخدام الشعر المستعار، ويمكن أيضًا علاجه جراحيًا عن طريق عمليات زرع الشعر.

تتناول المقالة التالية كيفية علاج الشعر الخفيف وراثيا وكيفية زيادة كثافة الشعر وتقويته.

ما هو سبب الشعر الخفيف؟

توجد العديد من العوامل التي تسبب الشعر الخفيف، منها أسباب صحية وأسباب أخرى نتيجة تناول بعض الأدوية والعقاقير، بالإضافة إلى الشعر الخفيف وراثيًا، وتشمل هذه العوامل المتعددة ما يلي:-

الولادة.

عوامل وراثية.

التقدم في السن.

الضغط العصبي.

أدوية وعقاقير معالجة السرطان.

التسمم بالزرنيخ، الزئبق أو الليثيوم.

الثعلبة البقعية، وهي أحد أمراض المناعة الذاتية.

بعض الالتهابات التي تسبب تدمير بصيلات الشعر.

بعض المستلزمات الطبية المستخدمة للشعر مثل الصبغات.

نقص بعض العناصر الغذائية مثل الزنك، البيوتين، الحديد أو البروتين.

تغييرات هرمونية نتيجة خلل الغدة الدرقية، أو انقطاع الطمث بالنسبة للنساء.

هل الشعر الخفيف دليل على الصلع؟

يعاني ما يقرب من ٥٠ ٪ من الرجال من تساقط الشعر، أو الشعر الخفيف خاصةً في منتصف الرأس.

ويعتبر هذا التساقط هو أحد مراحل تساقط الشعر في الصلع الوراثي، إذ يبدأ الشعر بأن يصبح خفيفًا وأقل سمكًا ثم يبدأ في التساقط.

تزداد احتمالية الإصابة بالصلع الوراثي عند وجود أحد الأقرباء من الدرجة الأولى يعانون بالصلع.

علاج الشعر الخفيف وراثيًا

يمكن علاج الشعر الخفيف وراثيا باستخدام الأدوية أو العلاجات المنزلية باستخدام الأعشاب والزيوت، ويشمل علاج الشعر الخفيف وراثيا ما يلي:-

الأدوية

يعتبر المينوكسيديل من المنتجات المستخدمة في علاج الشعر الخفيف وراثيا مباشرةً عن طريق وضعه على مكان الشعر الخفيف.

يستغرق نمو الشعر مرة أخرى أثناء استخدام المينوكسيديل فترة تتراوح بين ٦ أشهر إلى ١٢ شهر بدون التوقف عن استخدامه.

يمكن أن يسبب المينوكسيديل أثارًا جانبية مثل:-

تهيج الجلد.

التهاب الجلد التماسي.

زيادة نمو الشعر على الوجه أو مناطق أخرى بالجسم.

يمكن أيضًا استخدام الفيناسترايد في حالة عدم وجود تحسن ملحوظ من استخدام المينوكسيديل، وهو دواء يمكن تناوله عن طريق الفم بشكل يومي.

العلاجات المنزلية

يمكن استخدام العديد من العلاجات المنزلية ولكن يجب إستشارة الطبيب أولًا، تشمل هذه العلاجات:-

تناول الأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الهامة للشعر مثل المكسرات، الأسماك، البيض وأطعمة ومنتجات الألبان.

تدليك فروة الرأس، إذ تساعد هذه العملية في تعزيز تدفق الدم، مما يساعد على نمو الشعر، ويمكن التدليك مع استخدام بعض الزيوت الطبيعية التي تستخدم في علاج الشعر الخفيف وراثيا.

استخدام بعض الزيوت الطبيعية على الشعر، مثل زيت إكليل الجبل الذي يساعد على تدفق الدم لفروة الرأس، زيت النعناع الذي يحفز الدورة الدموية، زيت خشب الأرز، زيت الخزامي وزيت الزعتر.

علاج الشعر الخفيف وراثيا عند البنات

تتعدد أسباب تساقط الشعر عند البنات فمنها الوراثي، أو بسبب مستويات الهرمونات أو بسبب الشيخوخة، ويمكن علاج الشعر الخفيف وراثيا أو لأي سبب عند البنات كالتالي:-

المينوكسيديل

المينوكسيديل من الأدوية المستخدمة في علاج الشعر الخفيف وراثيا بشكل عام لدى الرجال أو النساء، حيث يتوافر هذا العلاج في جميع أماكن بيع المستلزمات الطبية، ويمكن استخدامه دون وصفة طبية.

يعتبر المينوكسيديل علاج موضعي إذ يجب وضعه على الأماكن التي يظهر فيها الشعر الخفيف، ويجب عمل ذلك بحرص لأن سوء استخدامه ووضعه على الجبهة مثلًا يؤدي إلى نمو الشعر في هذه الأماكن التي وُضع عليها المينوكسيديل.

كيتوكونازول

يساعد الكيتوكونازول في علاج تساقط الشعر في بعض الحالات مثل علاج الثعلبة الأندروجينية، كما أنه قد يساعد في تقليل الالتهاب وتحسين قوة ومظهر الشعر.

الستيرويدات القشرية

يمكن حقن الكورتيكوستيرويد عند الضرورة لعلاج حالات مثل الثعلبة التي تسبب تساقط شعر الشخص في بقع عشوائية.

العلاج بالهرمونات

يُعد خلل الهرمونات لدى بعض النساء سبب من أسباب الشعر الخفيف، وفي حالة كانت الهرمونات هي السبب يمكن العلاج عن طريق الأدوية التي تساعد على التصحيح الهرموني، وتشمل هذه الأدوية ما يلي:-

حبوب منع الحمل.

الهرمونات بديلة الاستروجين والبروجسترون.

استخدام شامبو تساقط الشعر

قد تؤدي المسام المسدودة في فروة الرأس إلى تساقط الشعر بشكل طفيف، ويمكن علاج ذلك باستخدام الشامبو المخصص لتنظيف فروة الرأس، الذي يعمل على تنظيف هذه المسام من خلايا الجلد الميتة وتعزيز صحة الشعر.

زراعة الشعر

لا تستجيب كل الحالات للعلاج بالأدوية مما لا يترك حل غير زراعة الشعر، تتضمن عملية زراعة الشعر أخذ قطع صغيرة من فروة الرأس، وإضافتها للأماكن التي ينتشر فيها الشعر الخفيف، وتعتبر هذه العملية عالية التكلفة ولا تتناسب مع جميع الحالات.

علاج الشعر الخفيف وراثيا للرجال بالاعشاب

تتعدد مشاكل الشعر عند الرجال فمنها الشعر الهش أو المجعد، الفروة الدهنية أو تساقط الشعر، ويمكن علاج الشعر الخفيف وراثيا عند الرجال بالأدوية أو العلاجات المنزلية والأعشاب.

ويتم علاج الشعر الخفيف وراثيا للرجال بالاعشاب عن طريق تدليك الشعر بالزيوت النباتية الطبيعية، أو بالاعشاب التي تساعد على تغذية وتجديد الشعر والحفاظ على صحته، وتتعدد هذه الزيوت مثل:-

حليب جوز الهند

يغذي حليب جوز الهند الشعر ويحفز نموه ويساعد في جعله ناعمًا.

الصبار

يمنح الصبار الشعر اللمعان والقوة، عن طريق تدليك فروة الرأس بچل الصبار مرتين أسبوعيًا مما يساعد على معالجة تساقط الشعر.

بذور الحلبة

يمكن نقع ثلاث ملاعق من بذور الحلبة في الماء لمدة عشر ساعات، وذلك لصنع معجون ناعم يُوضع على فروة الرأس، مما يساعد على حل مشكلة تساقط الشعر والتخلص من القشرة.

بذور الكتان

يمكن أيضًا نقع ثلاث معالق كبيرة من بذور الكتان في الماء لمدة خمسة أيام، ثم وضعها على فروة الرأس والشطف بالماء الدافئ بعد ٣٠ دقيقة من وضعه.

أوراق الحناء

يمكن زيادة كثافة الشعر عن طريق وضع معجون الحناء على الشعر و تغطيته بقبعة الاستحمام لمدة ثلاث ساعات، ثم بعد ذلك يتم شطفه بالماء.

يزيد ذلك من كثافة الشعر بشكل طبيعي ويعالج الشعر الخفيف لدى الرجال.

كيف اقوي شعري الخفيف

توجد العديد من الطرق والنصائح التي يجب اتباعها لتقوية الشعر الخفيف مثل:-

تجنب تعريض الشعر الضعيف للشمس.

الحد من استخدام المواد الكيميائية مثل الصبغات.

العناية بفروة الرأس واستخدام شامبو وتنظيف الفروة.

تمشيط الشعر يوميًا باستمرار لمعالجة تقصفه وتشابكه.

استخدام المستلزمات الطبية المناسبة والجيد لتجنب المزيد من المشاكل.

اتباع نظام غذائي صحي وجيد، يكون غني بالعناصر الغذائية الصحية اللازمة لصحة الشعر مثل المكسرات والأسماك ومنتجات الألبان.

كيف نزيد من كثافة شعر الرأس

توجد العديد من العلاجات المنزلية الفعالة لزيادة كثافة شعر الرأس عن طريق استخدام بعض الأعشاب والزيوت الطبيعية مثل:-