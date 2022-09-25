نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي متلازمة ما بعد كورونا وأفضل الطرق لعلاجها سريعا في المقال التالي

عمر شويل - جدة متلازمة ما بعد كورونا من المصطلحات التي ظهرت في الآونة الأخيرة، ويصف هذا المصطلح الأعراض التي قد يعاني منها مريض الكورونا على المدى البعيد وفي الحقيقة هذه الظاهرة لا تظهر بشكل دائم على الحالات، ولكن يصاب بها نسبة قليلة، والغالبية العُظمى من حالات الكورونا لا تعاني من هذه المشكلة.

في حال كنت تعاني من مجموعة من الأعراض المختلفة والتي تشمل الإرهاق والتعب المستمر، الرغبة في النوم طوال الوقت، آلام الصدر، النسيان وغيرها من الأعراض المختلفة بعد الإصابة بكورونا بفترة فربما تعاني من متلازمة ما بعد كورونا لهذا دعنا نتعرفف عليها في هذا المقال وكيف يمكن علاجها والتعامل معها بشكل سليم.

ما هي متلازمة ما بعد كورونا

من المتوقع أن يشفى المريض بعد إصابته بفيروس كورونا في غضون أسبوعين، صحيح أن هذه المدة قد تمتد إلى ثلاثة أسابيع أو حتى شهر، لكن الأعراض سوف تختفي بعد هذه المدة.

لكن في بعض الحالات قد يعاني الشخص من بعض الأعراض التي تظهر بعد مضى ثلاثة أشهر، ومن هذه الأعراض ضيق التنفس والتعب الشديد ومشاكل التركيز وهذا ما يعرف بمتلازمة ما بعد كورونا.

وفي حقيقة الأمر جميع الحالات التي أُصيبت عرضة لمشكلة متلازمة ما بعد كورونا لكن المدخنين وأصحاب المناعة المنخفضة، والذين تلقوا علاج خاطئ أكثر عرضة من غيرهم.

في حالة إن كنت ترغب في معرفة كيفية التعامل مع متلازمة ما بعد كورونا وما هي طريقة العلاج المناسبة كل ما عليك فعله هو متابعة القراءة.

ما هي مدة استمرار أعراض الكورونا

حتى يتسنى لنا معرفة إن كانت مدة استمرار الأعراض تدل على متلازمة ما بعد كورونا أم أنها طبيعية لهذه المشكلة، من المهم معرفة المدة الطبيعية لاستمرار ظهور أعراض كورونا.

وفي طبيعية الأمر تستمر أعراض الكورونا حوالي أسبوعين ومن ثم تختفي مع العلاج المناسب، وفي بعض الحالات قد تستمر الأعراض حتى شهر كامل.

وعليه إن تم ملاحظة أي أعراض بعد مضى شهر على تلقي العلاج، فبالتأكيد يكون الشخص يعاني من متلازمة ما بعد كورونا.

وفي الغالب ما تظهر هذه المشكلة بعد حوالي ٣ شهور من تلقي العلاج، وقد تظهر الأعراض بشكل مستمر، أو قد تظهر على فترات متباعدة.

ما الذي يسبب أعراض متلازمة ما بعد كورونا

يعد فيروس كورونا المستجد من الفيروسات الخطيرة، والتي تهاجم مناطق مختلفة من الجسم بما في ذلك الجهاز التنفسي والقلب والكلى والكبد، كما يمكنها أيضًا مهاجمة الجهاز العصبي.

ونتيجةً لذلك يعاني الشخص من مشاكل صحية مختلفة، كما أن مواجهة هذا الفيروس يحتاج إلى عمل شاق من جهاز المناعة للتغلب عليه، ولذلك قد تظهر الأعراض على المدى البعيد.

وبالإضافة إلى ذلك هناك بعض المشاكل الصحية والتي إن كان الشخص يعاني منها فإنه يكون أكثر عرضة للإصابة بمشكلة متلازمة ما بعد كورونا ومن هذه المشاكل الصحية ما يلي:-

الذين يعانون من مناعة ضعيفة.

مرضى الضغط المرتفع.

مرضى القلب.

مرضى السكر.

كما أن هناك بعض العوامل التي تزيد من فرص الإصابة بهذه المشكلة، ومن هذه العوامل ما يلي:-

أن يتلقى المريض العلاج بشكل خاطئ في البداية.

كما أن التدخين من أخطر العوامل.

ما هي أعراض متلازمة ما بعد كورونا

كما ذكرنا سابقََا فإن فيروس كورونا لديه القدرة على مهاجمة أعضاء مختلفة في الجسم، وعليه فإن أعراض متلازمة ما بعد كورونا تكون متعددة، كما أنها تختلف من شخص إلى شخص آخر.

كما أن هناك بعض الأعراض التي تظهر بشكل كبير، وهناك بعض الأعراض التي تكون نادرة الحدوث، ويمكن تقسيم هذه الأعراض إلى ما يلي:-

الأعراض الشائعة

هناك مجموعة كبيرة من الأعراض التي تظهر بشكل متكرر في حالة إصابة الشخص بمتلازمة ما بعد كورونا، ومن هذه الأعراض ما يلي:-

ضيق شديد في التنفس، أو الشعور بصعوبة كبيرة في التنفس، وألم في الصدر.

انتشار ألم كبير في العضلات، وأيضًا انتشاره في المفاصل.

ضعف ملحوظ في حاسة الشم، وضعف في حاسة التذوق.

ارتفاع في درجات الحرارة.

الأعراض الأقل شيوعًا

إلى جانب الأعراض الشائعة، هناك بعض الأعراض التي تظهر بنسبة أقل على الحالات، وتشمل هذه الأعراض ما يلي:-

ألم في المعدة، إلى جانب صعوبة في الهضم.

عدم التركيز، وصعوبات في الذاكرة.

القلق والتوتر والمزاج السيء.

الصداع المستمرالصداع المستمر.

من هم الأكثر عرضة للإصابة بمشكلة متلازمة ما بعد كورونا

مما لاشك فيه أن هناك بعض الأشخاص الذين يكونوا معرضين إلى خطر الإصابة بمرض من غيرهم متلازمة ما بعد كورونا ومن هؤلاء الأشخاص ما يلي:-

المدخنين.

كبار السن.

أصحاب السمنة المفرطة

من لديهم جهاز مناعة ضعيف.

الإناث أكثر عرضة من الرجال.

الحالات التي تلقت العلاج بشكل خاطئ، أو الحالات التي كانت تعاني من المرض بشكل حاد.

الحالات التي تعاني من العديد المشاكل الصحية المزمنة، ومن هذه المشاكل أمراض الجهاز التنفسي وارتفاع ضغط الدم. وأيضًا مرضى السكر ومرضى القلب والأوعية الدموية.

هل يعاني الأطفال والمراهقين من متلازمة ما بعد كورونا

غير مؤكد أن كان الأطفال أكثر عرضة للإصابة بمرض متلازمة ما بعد كورونا من غيرهم.

لكن هناك إحتمال كبير أن يصاب الأطفال بهذه المشكلة على المدى الطويل، إذ يعاني الأطفال من التعب والصداع وصعوبة الذهاب إلى المدرسة، وأيضًا المخاوف المزاجية وضيق التنفس وغيرها من الأعراض طويلة المدى.

كما أن المراهقين أيضًا عرضة للإصابة بهذه المشكلة بقدر كبير، ويخص في هذا الأمر المراهقين المداومين على ممارسة رياضة معينة، من الضروري إجراء فحص شامل قبل العودة إلى ممارسة هذه الرياضة مرة أخرى بعد تلقي العلاج.

هل تساعد تطعيمات كورونا في منع ظاهرة متلازمة ما بعد كورونا

من الضروري أن يتلقى الجميع تطعيمات كورونا لما له من فاعلية كبيرة في تجنب الإصابة بهذه المشكلة، إذ أن نتائج الإصابة بمرض متلازمة ما بعد كورونا تكون وخيمة وحادة.

صحيح أنه معروف أن التغلب على فيروس كورونا صعبة وتحتاج إلى مجهود كبير، لكن في حالة إن كان الشخص تلقي تطعيمات كورونا فإن عملية العلاج سوف تكون سهلة.

ولا يقتصر دور تطعيمات كورونا على الوقاية من الإصابة، أو حتى يقتصر على سرعة العلاج بعد الإصابة، ولكن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت قدرتها على الحد من مشكلة متلازمة ما بعد كورونا.

وهذا يوضح سبب تأكيد مراكز الرعاية الصحية على تلقي الجميع تطميات كورونا، وذلك لما له من فوائد متنوعة.

مضاعفات متلازمة ما بعد كورونا

في حالة عدم علاج متلازمة ما بعد كورونا في أسرع وقت ممكن، فإن هناك بعض المضاعفات المتوقع ظهورها مثل ما يلي:-

ما هي الطريقة المناسبة لعلاج متلازمة ما بعد كورونا

في حالة ظهور أي عرض من أعراض متلازمة ما بعد كورونا والتي تم ذكرها بالتفصيل في الأعلى، من الضروري الذهاب إلى الطبيب المتخصص في أسرع وقت ممكن وذلك لتلقي العلاج المناسب.

وفي الحقيقة لا يوجد علاج محدد لهذه المشكلة ولكن يتم علاج الأعراض التي تظهر على المريض، وأيضًا علاج السبب الكامن وراء ظهورها.

ومن الضروري خلال فترة علاج هذه المشكلة إتباع جميع تعليمات الطبيب المتخصص، وتناول الأدوية التي يصفها في الموعد المحدد وبالجرعات المتفق عليها.