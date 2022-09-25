9 حاجات هتحصل لجسمك لو مارستي تمرين تحية الشمس كل يوم

تمرين تحية الشمس من تمارين اليوجا المفيدة جدا للجسم واللي تقدري تعمليها في البيت بسهولة من غير اي معدات رياضية ، وممكن تعديله لاي مستوى او عمر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنتعرف مع بعض على فوايد تمرين تحية الشمس وازاي تعمليه.
فوايد تمرين تحية الشمس:
1- بيحرق اكتر من 400 سعرة حرارية في 30 دقيقة:
تمرين تحية الشمس هو عبارة عن 12 حركة او جولة ، وكل جولة فيهم بتحرق حوالي 14 سعرة حرارية ، لو عملتيها بسرعة ، والتمرين كله بياخد تقريبا 30 دقيقة ، لو اخدتي دقيقة لكل جولة وعملتي 30 مرة في 30 دقيقة هتحرقي حوالي 417 سعرة حرارية.
اكيد العدد ده والسرعة هيحتاج وقت وممارسة ، ولو انتي لسه مبتدئة ابدأي ببطء وزودي بالتدريج ، والميزة الحلوة هنا ان حتى ممارسة التمرين ببطء ليه نفس الفوايد الصحية.
2- تمرين للجسم كله ، بيضيف قوة ومرونة للعضلات:
تمرين تحية الشمس تقدري تعمليه بسرعة او ببطء ، لو عملتيه بسرعة في الحالة دي بيتحول لتمرين كارديو مع شدة معتدلة ، ويعتبر افضل من المشي ولكن اقل شدة من الجري ، واثناء التمرين بيستخدم كل مجموعات العضلات الرئيسية في الجسم وبيساعد في تناسق الجسم وفقدان الوزن ، وشد العضلات وتقوية المفاصل.
3- بينظم عملية التمثيل الغذائي والهضم:
بعض اوضاع تمرين تحية الشمس اللي هنشوفها مع بعض في المقال بتاعنا ، بتضغط وتمدد اعضاء الجسم الهضمية ، لو عملتيها الصبح على معدة فاضية هتخلص جسمك من السموم وهتساعد على تحسين الهضم بشكل عام.
بالاضافة لتحسين الهضم لو مارستيه بانتظام ، ممكن انه يحسن عملية التمثيل الغذائي ، ولو بتاكلي بشكل صحي مع عمل التمرين بشكل منتظم ، ده ممكن يساعد كمان على انقاص الوزن وامتصاص العناصر الغذائية في الجسم بشكل افضل.
4- بيساعد على تحسين وظائف الغدة الدرقية وهرمونات الجسم:
الدراسات اثبتت ان الممارسة المنتظمة لتمرين تحية الشمس ممكن انه يساعد على توازن مستويات الغدة الدرقية في الجسم ، لان واحد من الاوضاع في التمرين بيضغط ويمدد الغدة الدرقية ، ممكن كمان انه يساعد على تنظيم مستويات الانسولين في الجسم عند مرضى السكر من النوع التاني ، وتنظيم كل هرمونات الجسم ، والمساعدة كمان على تنظيم الدورة الشهرية.
5- مفيد لصحة القلب والاوعية الدموية:
اظهرت الدراسات ان ممارسة تمرين تحية الشمس بانتظام ممكن انه يحسن مستويات الكوليسترول ، واظهرت دراسة تانية ان ممارسة التمرين على السرعة المتوسطة ، بيحسن من وظائف القلب والاوعية الدموية.
6- تقدري تعمليه في اي عمر ، وبأشكال سهلة او صعبة:
تحية الشمس من التمارين اللي تقدري تعدلي فيها حسب العمر ، ممكن يتم تعديلها عشان تبقى اسهل لكبار السن ، او للاشخاص اللي بيعانوا من اصابات ومشاكل في الحركة.
7- الممارسة المنتظمة بتحسن المناعة:
حركات اليوجا تعتبر مفيدة لاي شخص عايز يحسن مناعته ، الممارسة المنتظمة لتمرين تحية الشمس بيحسن الصحة ووظائف الجسم ، وده بدوره هيحسن المناعة.
8- بيساعد على النوم بشكل افضل وعلى التوازن العقلي:
اظهرت الدراسات ان الوضع ده وهو وضع الانقلاب بيدفع الدم للراس ، وده بيساعد على تحسين النوم وتقوية حدة العقل.
9- بيحسن الصحة العامة وبيزود من مستويات الطاقة:
تمرين تحية الشمس بيضيف لكل جانب من جوانب حياتك ، لانه بيحسن الصحة العقلية والبدنية ، واظهرت الدراسات انه بيقلل التوتر والضغط ، لان التمرين هو تحية لمصدر كل طاقة على الارض وهي الشمس ، فده هيخليكي اكتر نشاط وتوازن.
طريقة تمرين تحية الشمس:
التمرين بيتضمن 12 خطوة زي ما هو باين في الصورة اللي قدامنا ، مع التحرك من الشمال لليمين.
1- وضع Pranamasana: اقفي بشكل مستقيم مع تباعد القدمين شوية ، حطي ايديكي الاتنين قصاد بعض ناحية الصدر ، احني راسك وخدي شهيق وزفير بهدوء.
2- وضع Hastauttasana: ابدأي بشهيق عميق وارفعي ايدك فوق راسك ، مع التأكد ان الاذنين يكونوا في النص بين الذراعين ، اتني جسمك لورا واشفطي بطنك ، اثبتي على الوضع ده لمدة 10 – 15 ثانية.
3- وضع Padahastasana: خرجي زفير وانحني لقدام لتمدد عمودك الفقري ، المسي صوابع رجليكي ، ولو تقدري تنزلي اكتر لتحت وتحطي كف ايدك على الارض ، مع الحفاظ على الركبتين مفرودين ، روحي لابعد مسافة ممكنة من غير ما تتني ركبتك.
4- وضع Ashwasanchalasana: استنشقي وافردي رجلك الشمال لورا ، مع الحفاظ على ايديكي على الارض ، واتني الركبة اليمين ، وحافظي على استقامتك من اول منطقة الخصر لحد فوق ، المفروض تكون الركبة اليمين بين الذراعين ، وبصي لفوق على قد ما تقدري ، خرجي زفير وانتي باصه بعينيكي لفوق ناحية الشمس.
5- وضع Kumbhakasana: استنشقي وحركي رجلك اليمين لورا مع رفع ركبتك الشمال بحيث تكون موازية لليمين ، مع الحفاظ على صوابع القدمين على الارض ، اخفضي الوركين والعمود الفقري مع الحفاظ على ايديكي مسطحة على الارض ، جسمك هيشكل شكل لوح خشبي موازي للارض والذراعين مفرودين مع الزفير.
6- وضع Ashtanga Namaskar: استنشقي واتني الركبتين على الارض مع تني الكوعين ، خرجي الزفير وخلي صدرك يلمس الارض مع الدقن ، واشفطي المعدة وعضلات البطن وثبتيها لتجنب ملامسة الارض.
7- وضع Bhujangasana: استنشقي واتحركي لقدام وارفعي جسمك من اول العمرد الفقري وانتي سانده على الذراعين ، حافظي على الجزء السفلي من الجسم في خط مستقيم مع الحوض والقدمين مسطحين على الارض ، وافتكري انك ما تتنيش الكتفين.
8- وضع Parvatasana: خرجي الزفيري وارفعي جسمك من الوركين ، خلي القدمين بشكل مستقيم على الارض ، مع الحفاظ على الركبتين مفرودين ، لازم وانتي بتعملي الحركة تحسسي بتمدد العمود الفقري ، وانتي باصه لتحت وعاملة شكل قمة جبل بجسمك ، مع الحفاظ على الوركين فوق.
9- وضع Ashwasanchalsana: استنشقي وارجعي للوضع رقم 4 ولكن مع تني الرجل الشمال ، يعني الرجل الشمال تبقى متنية قدام واليمين مفرودة ورا ، يعني عكس الوضع في الحركة رقم 4.
10- وضع Padahastasana: خرجي الزفير مع تحريك رجلك اليمين لقدام خطوة ، افردي الساقين مع تني الجسم لقدام ، وكف ايدك على الارض ، او تلمسي صوابع رجلك.
11- وضع Hastauttasana: كرري نفس الوضع التاني ، بفرد الجسم والعمود الفقري ، ورفع الذراعين فوق راسك مع وضع الاذنين بينهم , انحني لورا واثبتي على الوضع لمدة 10 – 15 ثانية.
12- وضع Pranamasana: ارجعي لاول وضع ، خرجي زفير والجسم والعمود الفقري مفرودين ، وحطي ايديكي الاتنين قصاد بعض ناحية الصدر.
طريقة التمرين بالفيديو:
هل مارستي تمرين تحية الشمس قبل كده؟ ايه تجربتك مع اليوجا ، وايه التغيرات اللي حسيتيها في حياتك وصحتك؟
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