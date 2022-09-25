النشا والحناء معجزة ربانية: في تفتيح الجسم وترطيبه وتخلص من السيلوليت ٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والحناء معجزة ربانية , حيث من الأشياء المزعجة للنساء هو وجود السيلوليت بالبطن الناتج عن الحمل والولادة أو التخسيس هذا يجعل البطن به خطوط بيضاء وعلامات تمدد الجلد كل هذه المشاكل من الصعب التخلص منها ولكن اليوم ومع هذا الماسك الهائل سوف نتخلص من كل هذه المشاكل التي تؤرق النساء وغير هذا فالماسك رائع جدا في التفتيح والترطيب الفوري للبشرة ومعنا المكون الرئيسي وهو الحناء وتعتبر الحناء قوية جدا في التفتيح وتعطي الجسم لون وردي جميل وتعمل علي نضارة البشرة وتخلصك من الشعر الصغير في الجسم وتقضي على السيلوليت بالبطن والخطوط الرفيعة البيضاء في الجسم فاليوم سوف نتعرف على ماسك رائع جدا للجسم ينظف البشرة من أي شوائب أو خلايا ميتة يعمل كالسكراب للجسم ويمنحه نعومة فائقة ونضارة ومع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل النشا والحناء معجزة ربانية لتفتيح الجسم والبشرة بشكل مبهر للغاية٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والحناء معجزة ربانية لتفتيح الجسم والبشرة وترطيبها2022

سوف نتعرف اليوم علي مكونات هذا الماسك مكونات بسيطة وسهلة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

١ملعقة كبيرة من الحناء.

١ملعقة كبيرة من النشا.

١ملعقة صغيرة من دقيق الأرز.

١ملعقة كبيرة من الخل.

١ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

١ملعقة كبيرة من الزبادي.

طريقة التحضير

معنا الأن طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كالتالي:-

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ملعقة كبيرة من النشا مع ملعقة كبيرة من الحناء البيضاء ونقلب جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة صغيرة من دقيق الأرز ونقلب جيداً المكونات مع بعضها. ثم نضيف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ونخلطهم جيداً ثم ملعقة كبيرة من الخل ونقلب جيدا. ثم نضيف ملعقة كبيرة من الزبادي ونقلب جيداً حتى يمتزج المكونات جيداً. من الممكن أضافة ملعقة من الماء لجعل الماسك قوامه مثل الكريم. الأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال.

طريقة الاستخدام

نتعرف معنا علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-