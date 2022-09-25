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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بملعقة من النشا اعملي بلح الشام اللذيذ بطريقة بسيطة لكي ولأولادك في المقال التالي
يعد بلح الشام من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل بدلا من شراءه من الخارج، كما يمكن تحضيره بطرق مختلفة، ايضا يمكن تحضيره دون أخذ الكثير من الوقت، كما أنه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والنشا ومكونات آخرى، كما انها مغذية ومفيدة جدا للأطفال وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بلح الشام الشهي في المنزل بمكونات بسيطة.
مقادير عمل بلح الشام
يحتوي بلح الشام على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ٣ حبات من البيض.
- كوب من الدقيق.
- رشة من الملح.
- ربع كوب من الزيت.
- كوب من الماء.
- رشة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة من النشا.
طريقة عمل شربات بلح الشام
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شربات بلح الشام في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر مع ٢ كوب من الماء ونذوبه وعندما يغلي نعصر الليمون.
- بعد ذلك نتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد بعد ذلك يصبح جاهز للاستخدام.
طريقة الإعداد والتحضير
لتحضير بلح الشام بطريقة بسيطة وشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- نحضر إناء عميق ونضع به الماء والزيت على النار ونتركها حتى تغلي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق مع الفانيليا والنشا بنفس الوقت مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية حتى نحصل على عجينة متماسكة.
- ثم بعد ذلك ننزل الإناء عن النار ونتركه جانبا حتى يبرد، بعد ذلك نقوم بإضافة البيض بشكل تدريجي مع العجن.
- بعد ذلك نضع مقلاة على النار بها زيت غزير، ثم نضع العجين داخل قمع الحلويات ونقوم بتشكيل بلح الشام ووضعه بالزيت على النار.
- نترك بلح الشام حتى يتحول للون الذهبي، بعد ذلك نضعه بداخل الشربات البارد، ثم نخرجه ونصفيه ونضعه على طبق التقديم ويصبح جاهز للتقديم.
- وهنا نكون قد قدمنا أحلى بلح شام بطعم مميز لأحلى متابعين وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بملعقة من النشا اعملي بلح الشام اللذيذ بطريقة بسيطة لكي ولأولادك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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