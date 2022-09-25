بملعقة من النشا اعملي بلح الشام اللذيذ بطريقة بسيطة لكي ولأولادك

يعد بلح الشام من الحلويات الشهية التي يعشقها ويقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار، وهنا سوف نقدمه بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيره بسهولة في المنزل بدلا من شراءه من الخارج، كما يمكن تحضيره بطرق مختلفة، ايضا يمكن تحضيره دون أخذ الكثير من الوقت، كما أنه يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل وهي البيض والدقيق والنشا ومكونات آخرى، كما انها مغذية ومفيدة جدا للأطفال وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل بلح الشام الشهي في المنزل بمكونات بسيطة.

مقادير عمل بلح الشام

يحتوي بلح الشام على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٣ حبات من البيض.

كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

ربع كوب من الزيت.

كوب من الماء.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة عمل شربات بلح الشام

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير شربات بلح الشام في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي

نحضر إناء عميق ونقوم بوضع ٢ كوب من السكر مع ٢ كوب من الماء ونذوبه وعندما يغلي نعصر الليمون. بعد ذلك نتركه ليغلي قليلاً ثم ننزله من على النار ونتركه ليبرد بعد ذلك يصبح جاهز للاستخدام.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير بلح الشام بطريقة بسيطة وشكل ناجح يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-