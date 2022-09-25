السر الرهيب لعمل البطاطس المقرمشة الشيبسي بسهولة في المنزل

ربما تكون البطاطس هي أكثر الأطعمة استهلاكًا في العالم. يمكن رفضه واختلاقه بألف طريقة لكن الكثير من الناس سيقولون لك: البطاطس المقلية لا تزال رقم واحد في قائمة المفضلة. للوهلة الأولى ، يبدو من السهل التحضير. نقطع إلى أعواد ونقع في حمام زيت ، وهذا كل شيء. نعم ، الأمر بسيط بعض الشيء. لأنه ، على وجه التحديد ، لمنعه من أن يكون دهنيًا جدًا أو ناعمًا أو محترقًا تمامًا ، هناك قواعد محددة يجب اتباعها ، كما يشير داميان ديسمارشلير ، رئيس الطهاة من الجنوب الغربي. وذلك قبل أن ترميهم في المقلاة. هل تريد معرفة سر الطهاة الذين يصنعون البطاطس المقلية الذهبية والمقرمشة في المنزل.

القواعد الذهبية لعمل البطاطس المقلية محلية الصنع

عندما تريد أن تتذوق البطاطس المقلية جيدًا، فأنت تريد على وجه الخصوص أن تكون طرية من الداخل ومقرمشة من الخارج. لا نريدهم أن ينهاروا في المقلاة من المثير للدهشة أنه على الرغم من ظهور المقالي غير اللاصقة ، يعتقد الكثير من الناس أن المقالي العادية مناسبة بشكل أفضل لقلي البطاطس لذلك ، للحصول على جزء جيد من البطاطس المقلية، عليك مراعاة بعض القواعد الذهبية.

أول قاعدة مهمة: اختر نوع البطاطس بحذر شديد. وفقًا للطهاة ذوي الخبرة، فإن البطاطس المغطاة بالدقيق مع اللب الأصفر هي الأنسب للقلي لذلك من الضروري تقشيرها جيدًا وتقطيعها حسب تفضيلاتك.

قاعدة أخرى: اغسل أعواد البطاطس في عدة مياه لإزالة أكبر قدر ممكن من النشا ثم ضعه على منشفة تكون ورقية وذلك لامتصاص كل قطرة ماء.

ما هذا السر الشهير لتناول البطاطس المقلية اللذيذة؟ ببساطة رش حوالي ثلاث ملاعق صغيرة من الملح على المقلاة واتركها تسخن لمدة 5 دقائق اقلب مقبض الإناء رأسًا على عقب لتغطية القاع بالكام. هذا الكشط الطفيف هو الذي يمنع البطاطس من الالتصاق بالمقلاة عند القلي وتُستخدم هذه الحيلة أيضًا عندما تريد قلي شرحات اللحم أو شرائح اللحم ثم يتم إزالة الملح بمنشفة ورقية. تذكر أيضًا أن تمسح المقلاة جيدًا بقطعة قماش جافة.

كيف تقلى البطاطس المقرمشة الجيدة

بعد تنفيذ هذه العملية البارعة، يجب الآن سكب الزيت امنحه وقتًا حتى يصبح دافئًا قبل إضافة البطاطس ليست غريزة الجميع ، لكن ينصح البعض بتغطية المقلاة لتسهيل عملية القلي خلاف ذلك ، قد تبقى بعض أصابع البطاطس المقلية نيئة.