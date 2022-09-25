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نتحدث اليوم أهم فوائد الأسبرين لتطويل الشعر وتكثيفه وطريقة استخدامه على الشعر بالشكل الصحيح، فمن المعروف أن الأسبرين هو علاج طبي للكثير من الأعراض والأمراض المختلفة، ولكن يمكنك استخدام الأسبرين في استخدامات أخرى متعددة لأنه يتكون في تركيبته الكيميائية من عناصر مفيدة جدًا سواء كانت بالنسبة للصحة أو الجسم أو البشرة والشعر، ومقالنا اليوم يتحدث عن فائدة معينة من فوائد استخدام الأسبرين وهي تطويل الشعر القصير في أيام قليلة. فوائد الأسبرين لتطويل الشعر وتكثيفه يعمل الأسبرين على حماية بصيلة الشعر من التقصّف والتكسّر بسهولة.

كما أنه يزيد من نعومة الشعر وانسيابيته لأنه يعمل على فرد بصيلة الشعر نفسها وإزالة تجعيداتها.

يغذي الأسبرين فروة الرأس ويجعل الشعر ينمو بسرعة وبسهولة إذا أنه يقضي على أي شيء يعيق عملية نموه.

يخلص الأسبرين فروة الرأس من أي بكتيريا ضارة وأشهرها القشرة فالقشرة هي أكبر عدو للرأس ويعيق نموها بسهولة وبشكل سريع.

لا يؤثر الأسبرين على صبغة الشعر ولا يؤثر أيضًا على لون الشعر الطبيعي فهو آمن تمامًا من هذه الناحية.

مرطب جيد للبشرة فهو يحتوي على الكثير من العناصر المغذية والتي تزيد من رطوبة الشعر ويعالج جفاف الشعر وهيشانه. أضرار استخدام الأسبرين على الشعر قد يؤدي الأسبرين إلى حدوث بعض الاحمرار والحروق في فروة الرأس والتي قد تتسبب في احمرار فروة الرأس وتقشّر الجلد الذي يوجد في الفروة.

استخدام الأسبرين لفترة طويلة قد يزيد من احتمالية حروق الرأس وبالتالي تصبح الرأس حساسة جدًا وقد يخرج دم منها.

من الأعراض الأقل شيوعًا ولكن هناك احتمالية من حدوثها وهي حدوث صعوبة في البلع والتهابات في اللسان وتوّرم في الوجه وحكة شديدة.

كما أنه قد يتسبب في حدوث بعض الأمراض الجلدية وحدوث طفح جلدي في الرأس ولابد من استشارة الطبيب في حدوث هذه الأعراضز

قد يتعارض استخدام الأسبرين مع بعض الأدوية ولقاحات الأنفلونزا ونزلات البرد أو الفيروسات المعدية.

وقد يتسبب في حدوث بعض الأعراض مثل مشكلة قصور الكبد ولذلك يجب أن تلاحظي أي أعراض قبل الإفراط في استخدامه. عمر شويل - جدة لحد كعب رجلك.. قرص واحد من الصيدلية هيتطول الشعر بسرعة الصاروخ وهينبت الفراغات في ايام نتيجة سريعه - ثقفني

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