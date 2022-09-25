نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهاز الليزر المنزلي فيليبس لوميا مميزاته ونصائح لاستخدامه بشكل صحيح في المقال التالي

عمر شويل - جدة جهاز الليزر المنزلي فيليبس لوميا والذي حصل على تقييمات عالية ومراجعات جيدة من حيث كونه أفضل أجهزة إزالة الشعر في المنزل باستخدام تقنية الليزر أو الومضات الكهربائية، تم إطلاق الجهاز في شهر ديسمبر من عام 2020، ويعد الإصدار الحديث من الجهاز الذي تم إصداره في عام 2017، حيث تم تصميم الجهاز ليستوعب نحو 4500 نبضة بزيادة نحو 2000 نبضة عن الإصدار السابق له أو الإصدار العاشر 2017، مما يعني أنه يكفي لعمل أكثر من 1000 جلسة للجسم بالكامل، ولفترة لا تقل عن 15 عاماً من الاستخدام.

جهاز الليزر المنزلي فيليبس لوميا 2022

يحتوي الإصدار الحادي عشر من فيليبس لوميا لإزالة شعر الجسم بالليزر على ثلاث نسخ، وهي:

جهاز الليزر المنزلي فيليبس لوميا BRI955

وهو إصدار له ثلاث ملحقات للوجه والجسم وقطعة خاصة بالمناطق الحساسة.

فيليبس لوميا BRI957

إصدار يحتوي على أربع ملحقات قطعة للوجه وقطعة للجسم وقطعة لمنطقة تحت الإبط وقطعة لمنطقة البكيني، يأتي الجهاز باللون الوردي.

فيليبس لوميا BRI958

وهو نفس الإصدار السابق ولكن الفرق الوحيد هو في لون الجهاز، حيث يأتي هذا الإصدار باللون الذهبي.

مميزات جهاز فيليبس لوميا لإزالة الشعر بالليزر

جهاز سريع يساعدك في التخلص من شعر الساقين في وقت قياسي يقدر بحوالي 8.5 دقائق.

نتائج مبهرة تدوم لأكثر من سنة بنعومة كاملة.

كأي جهاز ليزر منزلي آخر يوفر لك خصوصية كبيرة دون الحاجة إلى زيارة مراكز التجميل من أجل إزالة الشعر بالليزر.

سهل الاستخدام حيث يمكنك استخدامه بمفردك دون مساعدة من أشخاص آخرين.

غير مكلف إذا ما قورن بجلسات إزالة الشعر في مراكز التجميل، أو حتى بمقارنته بوسائل إزالة الشعر التقليدية مثل الحلاقة وأدوات نزع الشعر، والتي سوف تستقطع من ميزانيتك الشهرية طوال الأعوام التالية.

متى تظهر نتائج استخدام جهاز فيليبس لوميا الليزر المنزلي

يعمل الجهاز على إرسال نبضات تمنع من ظهور الشعر مرة أخرى، ولكن لن يكون الجهاز مجدياً منذ الاستخدام الأول، وإنما يحتاج إلى حوالي 4 جلسات ليبدأ في تحقيق النتائج المرجوة من عدم نمو الشهر مرة ثانية نهائياً، يفضل أن تتم الجلسات الأربعة الأولى مرة كل أسبوعين، ثم يتم متابعة نمو الشعر، ثم تباعد الفترات فيما بعد لتصل إلى مرة كل ثمانية أسابيع حتى تتأكدي من إزالة شعر الجسم بالكامل وبشكل شبه نهائي، يتطلب فيما بعد المتابعة مرة كل سنة.