خلطة الترمس لتبييض وتقشير الجسم بخطوات سهلة وبسيطة والنتيجة رائعة

الترمس هو إحدى المواد الطبيعية متعددة الفوائد ويحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة مثل فيتامين أ والصوديوم، والفوسفور،وكل ذلك قد جعله له دور فعال وفوائد هامة في تفتيح وتبييض البشرة بسرعة وجعلها ناعمة بدون اي بقع او اثار الحبوب، والان تابعو معنا المقال للتعرف على كيفية استخدام الترمس وعمل خليط مميز يساعد في تحقيق أفضل النتائج للجسم والبشرة.

وصفة الترمس المطحون مع اللبن الحليب

هذه الوصفة تمنح البشرة للعديد من الفوائد التي قد تساعد في تفتيح الجسم والتخلص من البقع بشكل سريع، وخاصتًا إذا تمت المداومة على الاستخدام، وطريقة التطبيق على البشرة كالآتي:

المكونات:

أربع ملاعق من الترمس المطحون الناعم.

أربع ملاعق من اللبن الحليب.

ملعقة صغيرة من العسل النحل.

طريقة الاستخدام والتطبيق

اخلطي المكونات مع بعضها البعض بشكل كامل حتى تتجانس.

استمري في الخلط حتى يتم الحصول على عجينة لينة ناعمة.

يتم توزيع الخليط على الجسم على جميع البقع والأماكن التي بها الاسمرار في الجسم.

قومي بفرك الخليط على الجسم بشكل دائري.

يترك الخليط على الجسم لمدة ربع ساعة.

اغسلي جسمك بعد ذلك بالماء الفاتر.

لابد من تكرار الماسك للحصول على أفضل النتائج واعلى درجة تفتيح الجسم.

خلطة الترمس والحلبه والزبادي

استخدمي أفضل وصفات الترمس التي تساعد في تفتيح البشرة والقضاء على البقع والحبوب والبثور السوداء وتجعل البشرة بدون اي مشاكل وطريقة الاستخدام والتطبيق على البشرة كالتالي:

المكونات

ملعقتين من الترمس المطحون.

ملعقة من الحلبة المطحونة.

ملعقة واحدة من الزبادي.

طريقة التحضير

يتم خلط المكونات مع بعضها البعض.

للحصول في النهاية على خليط من المكونات بقوام متماسك.

افركي الخليط على المناطق التي ترغبين في تفتيحها.

استمري بالفرك بحركات دائرية.

يترك في النهاية الخليط على البشرة لمدة لا تقل عن ١٥ دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل البشرة بالماء الفاتر.

كرري الوصفة ثلاث مرات اسبوعيًا لتحقيق أفضل النتائج للجسم والوجه أيضًا.

فوائد ماسك الترمس للبشرة