قنبلة لنمو الشعر وانبات الفراغات وتنعيمة زى الحرير وتطويلة والسر في معلقة واحدة فقط هتخلى شعرك ينمو بدون توقف بسرعة البرق

قنبلة لنمو الشعر وانبات الفراغات وتنعيمة زى الحرير ، سر نمو الشعر خلال بضعة أيام فقط، يمكنك الحصول عليه من الطبيعة فهو يحتوي علي العديد من الفوائد لجميع أعضاء الجسم، ويتم الاحتياج إليه دائما للاستفادة من جميع فوائده الطبيعية التي تتمتعين بها وبنتائجها المذهلة، فنحن نعلم أن العديد من السيدات يعانون من مشكلة الصلع والفرغات التي تكون في الرأس، وهيا تنتج عن الحمل وضعف الجسم من قلة الفيتامينات واكثرهم فيتامين د، وعدم التعرض للشمس فهذه تمنع من نمو الشعر وتقصفه وتؤدي الي الصلع والفراغات في الرأس، ولذلك نحن سنقدم لك الحل في ابسط طريقة ومن مكون طبيعي ولهذا الحل السحري قومي بمتابعتنا في السطور القادمة.

قنبلة لنمو الشعر وانبات الفراغات وتنعيمة زى الحرير

نقدم لك سيدتي أفضل الطرق الطبيعية التي يمكنها أن تساعدك في نمو الشعر وتكثيفه في أسرع وقت ممكن وبأقل التكاليف ومنها ما يلي:

وصفة القرنفل لتطويل الشعر:

يعتبر القرنفل واحد من أهم الأعشاب الطبيعية التي يمكن أن تحصلي منها علي كثير من الفوائد التي تمنح شعرك الصحة والجمال ويمكنك أن تستخدميها بالطريقة التالية:

طريقة الاعداد:

قومي بأخذ معلقة من زيت القرنفل مع نص معلقة من زيت جوز الهند مع معلقة أخري من زيت الخروع.

قومي بأخذ كمية مناسبة من الخليط وضعيه علي رأسك لمدة ساعة ونصف.

اغسلي رأسك جيداً بالشامبو المناسب الي نوع شعرك.

وصفة القرنفل وزيت الزيتون للشعر الجاف:

تحتوي هذه الوصفة علي مجموعة من المكونات المفيدة جداً لفروة الشعر حيث أن زيت الزيتون من أفضل أنواع الزيوت الطبيعية التي تعمل علي تحسين صحة الشعر الجاف وتزيد من نعومته وتعمل علي كثافته وإطالته ويمكن أن يتم استخدامه بهذه الطريقة:

طريقة الاعداد: