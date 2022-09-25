نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لشعر صحي ولامع.. وصفة للتخلص من قشرة الشعر نهائياً طبيعية 100% وتغذي الشعر وتعالج الهيشان في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة للتخلص من قشرة الشعر، يعرف عن الشعر بأن تاج الرأس، ومما لا شك فيه أن كافة الأشخاص، سواء الرجال أو النساء، يفضلون أن يظل سعرهم ذات مظهر جذاب، وأن يكون خالي من أية مشاكل، ولكن مع طبيعة الحال، هناك بعض المشاكل التي قد تصيب الشعر، هذه المشاكل تتفاوت في درجة صعوبتها، فنحد أن من أكثر هذه المشاكل التي قد تصيب السعر، هي قشرة الشعر، الأمر الذي بعرض العديد للإحراج، والشعور بالخجل، وهنا كان لابد من وجود حل، هذا الحل يجب أن يكون بواسطة الوصفات الطبيعية.

وصفة للتخلص من قشرة الشعر

قبل أن نذهب للتحدث عن كيفية التخلص من شقرة الشعر، علينا أن نخبركم بالأسباب التي تؤدي لظهورها، من أبرز هذه الأسباب، قلة القيام بغسل الشعر بشكل متكرر، مما يساعد على ظهور القشرة.

أيضاً بالنسبة للفتيات، وكذا النساء المحجبات، نجدهن يرتدين الحجاب بشكل مستر، ولمدة كبيرة، مما لا يجعل الشعر بتنفس، فيساعد هذا الأمر على ظهور هذه المشكلة بشكل كبير جداً.

ليس هذا فحسب، بل أن البعض قد يكون مصاب بأحد الأمراض الجلدية، والتي تكون أمراض فطرية، مثل الصدفية وغيرها من الأمراض التي تساعد على نمو هذه القشرة وانتشارها في الشعر.

وحتى يمكننا أن نقوم بالتخلص من هذه المشكلة، عليكم أن تقوموا بتطبيق الوصفة الطبيعية، التي سوف نقدمها لكم في السطور القادمة، فهيا بنا نتعرف عليها.

قناع الزيوت

المكونات

نصف فنجان من زيت جوز الهند.

نصف فنجان من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام

في بداية الأمر علينا أن نقوم بشطف الشعر بشكل جيد، بواسطة الماء والشامبو، وذلك قبل أن نقوم بتطبيق قناع الزيوت.

ثم نقوم بوضع زيت الزيتون في وعاء معدني، ثم نضيف عليه زيت جوز الهند، وبعد ذلك نقوم برفع الإناء على نار هادئة، ونتركه حتى يصبح خليط الزيوت ساخن إلى حد ما.

بعد ذلك نقوم بتدليك فورة الرأس، وكذلك الشعر بواسطة هذه الزيوت، ثم نتركها على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين، وبعد ذلك نقوم بشطف الشعر بواسطة الماء والشامبو.

في نهاية هذا المقال، نكون قد استعرضنا مع حضراتكم، كافة المعلومات، التي سوف تكون بالنسبة لكم، المرشد والدليل، من أجل أن تتعرفوا على أفضل وصفة للتخلص من قشرة الشعر بشكل سريع جداً.