معجزة كريم النشا الكوري لبياض صاروخي من أول مرة وانسي الاسمرار

تزايد البحث عن كريم النشا الكوري في الآونة الأخيرة باعتباره من أفضل كريمات التفتيح الطبيعية، وهو إحدى المكونات الطبيعية القادرة على منح التغذية الصحية السليمة للبشرة، حيث يعالج الكثير من مشاكل البشرة المزعجة ولحسن الحظ يمكن إعداده في المنزل بمكونات اقتصادية بسيطة وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

كريم النشا الكوري

هو إحدى كريمات التفتيح الفعالة التي استطاعت تحقيق نتائج مبهرة من أول استعمال، يمكن تحضير هذا الكريم السحري بمكونات منزلية بسيطة وخطوات سهلة، تتمثل في التالي:

المكونات

3 ملاعق من النشا.

ملعقتان من عصير الجزر.

ربع كوب من الحليب البارد.

القليل من العسل.

علبة محكمة الغلق.

الطريقة

في البداية يفضل خلط النشا والحليب على البارد لضمان امتزاج المكونات مع بعضها البعض، لذا يفضل وضع مقدار الحليب في وعاء عميق وإضافة النشا مع التقليب المستمر.

نرفع الخليط على نار هادئة مع استمرار التقليب.

يفضل إضافة عصير الجزر في هذه المرحلة مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي ناعم.

نترك الخليط جانبًا حتى يبرد تمامًا.

نصب الخليط في علبة محكمة الغلق ويفضل الاحتفاظ به في الثلاجة لحين استخدامه.

نستخدم كمية مناسبة ونقوم بتوزيعها على الوجه بالكامل، مع مراعاة تدليك البشرة

بحركات دائرية رقيقة وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

يفضل المواظبة على الكريم يوميًا لمدة شهر حتى نحصل على بشرة فاتحة خالية من التصبغات والبقع الداكنة تمامًا.

فوائد كريم النشا

تعددت فوائد هذا الكريم المذهل، إليكم أبرز هذه الفوائد:

يمنح البشرة الحيوية والنضارة التي تحتاجها.

تفتيح البشرة بمعدل 10 درجات.

التخلص من مشكلة التصبغات الجلدية والبقع الداكنة بشكل نهائي.

تنعيم البشرة إضافة إلى تقشير طبقات الجلد الميتة واستعادة جمال وصفاء البشرة.

يضيف للبشرة اللمعان، كما يمد البشرة بالعناصر الطبيعية التي تحتاجها لتعزيز جمالها وإشراقها.

في نهاية مقال كريم النشا الكوري حيث تم التعرف على طريقة إعداد هذا الكريم السحري بالتفصيل مع ذكر مكوناته المضبوطة باعتباره من أهم الكريمات الطبيعية القادرة على إعادة الحيوية والنضارة للبشرة المجهدة.