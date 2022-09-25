صدمني بروعته في التبييض.. طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل لنتيجة كبياض القطن

تتساءل الفتيات والنساء عن طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل باعتباره إحدى الطرق المثالية التي تضمن تفتيح البشرة بفعالية وأمان تام بفضل تركيبته الطبيعية الفريدة الغنية بالمكونات التي تمنح البشرة إطلالة جميلة من اول استخدام بدون اللجوء إلى كريمات التفتيح الصناعية التي تلحق ضررًا بالغًا بالبشرة وهذا ما سنشير إليه بالتفصيل في السطور القادمة.

طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل

كريمات التفتيح الطبيعية هي خير بديل لكريمات التفتيح الكيميائية، ولحسن الحظ هناك الكثير من كريمات التفتيح الطبيعية التي يمكن اعدادها في المنزل بسهولة.

كريم التفتيح بالليمون

إحدى الكريمات التي أثبتت فعاليتها في تفتيح البشرة بفضل مكوناتها الفريدة، لتحضير الكريم عليكِ اتباع التالي:

المكونات

عصير ليمونة واحدة.

كوب زبادي.

3 قطرات من ماء الورد.

الطريقة

نخلط مقدار كل من الزبادي والليمون في وعاء عميق، ويفضل استخدام عصير ليمون طازج.

نقلب الخليط جيدًا حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

يضاف ماء الورد إلى الخليط السابق، مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ناعم خالي من أي تكتلات.

نضع الكريم في علبة محكمة الغلق في الثلاجة، ليصبح جاهزًا للاستخدام لمدة 10 أيام .

لأفضل النتائج يفضل استخدام الكريم ليلًا قبل النوم، وغسله صباحًا بالماء الدافئ والغسول المناسب للبشرة.

كريم التفتيح بزبدة الكاكاو وزيت جوز الهند

يفضل الكثيرين تطبيق هذا الكريم لفعاليته القوية وبساطة مكوناته، التي تتمثل في التالي:

المكونات

3 ملاعق من زبدة الكاكاو.

ملعقة من زيت جوز الهند.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض حتى تتداخل المكونات وتتحول إلى قوام ناعم.

نحفظ الكريم في علبة محكمة الغلق في الثلاجة، خاصة في فصل الصيف لارتفاع الحرارة.

للحصول على النتيجة المرجوة يفضل تطبيق كريم زبدة الكاكاو وجوز الهند ليلًا وغسله صباحًا بالطريقة المعتادة.

وبهذا يكون قد تم التعرف على طريقة عمل كريم تفتيح البشرة بالمنزل باستخدام مكونات اقتصادية بسيطة بعيدًا عن استخدام كريمات التفتيح الصناعية الضارة، سواء بعمل كريم الليمون الرائع أو بتطبيق كريم زبدة الكاكاو وزيت جوز الهند.