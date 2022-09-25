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عمر شويل - جدة فوائد بذور الحلبة للبشرة عديدة، وكثيراً ما يغفل عنها الكثير من نساء الأرض بالرغم من توافرها في مطبخك باستمرار، ويمكنها أن تصنع الكثير من المعجزات لبشرتك، حيث تعمل على تقليل الهالات السوداء، وتحارب حب الشباب، وذلك بسبب غنى بذور الحلبة بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين أ و ج وبـ 6، وكذلك الزنك والحديد والماغنسيوم، هذا فضلا عن تواجد حمض الفوليك بها بوفرة، والعديد من المكونات الأخرى، والتي سوف نذكرها لاحقاً أثناء هذا الموضوع عبر موقعكم «ثقفني».

6 من فوائد بذور الحلبة للبشرة وكيفية استخدامها

1- بشرة نظيفة خالية من الشوائب

وهنا نقوم بنقع بذور الحلبة في الماء طوال فترة الليل، ونمزجها ونطحنها في بعضها، لنصنع عجينة صالحة لعمل قناع أو ماسك على الوجه، بالإضافة إلى أنه يمكن استخدام المياه المتبقية المستخدمة في النقع لإزالة الزيوت، والأوساخ في البشرة باستخدام قطعة من القطن. لنحصل على بشرة نظيفة خالية من أية شائبة.

2- علاج حب الشباب

وهنا يجب للأشخاص، سواء كان فتاة، أو شابا، أن يقوم بتجربة بذور الحلبة، لأنها غنية بالعديد من الخصائص المضادة للبكتيريا، ويكون هذا عن طريق غلي كمية من بذور الحلبة في كمية مناسبة من الماء، ولمدة 15 دقيقة، ثم نترك هذا الماء ليبرد. وبعدها نأتي بقطعة من القطن، ونضع هذا السائل على الوجه برقة، لتحصلي على بشرة صافية رقيقة، ومتوهجة.

3- تقليل الهالات السوداء

إن الأوساخ، وخلايا الجلد الميتة، والبكتيريا، كلها من أسباب وجود الهالات السوداء، وظهور البقع الداكنة. ونظراً لأن بذور الحلبة تحتوي على فيتامين ك وفيتامين ج. واللذان يعملان على تقليل البقع والهالات السوداء من الجلد، فقد كانت بذور الحلبة بذلك أنسب علاج طبيعي. لتلك المشكلة التي تؤرق الكثير من بني الإنسان.

وللحصول على تلك الفائدة، نقوم بنقع بذور الحلبة طوال الليل، ونطحنها بالحليب العادي. في صباح اليوم التالي. ثم نضع العجينة على الوجه المغسول جيدا. ونتركه لبعض الوقت ونشطفه لاحقا.

4- الحصول على بشرة متوهجة وتفتيح البشرة

إن وجود فيتامين سي في بذور الحلبة يمنح بشرتك إشراقة رائعة. وذلك بصنع العجينة المنقوعة ووضعها على الوجع كقناع، للحصول على بشرة أكثر نقاء وصفاء.

5- تونر للوجه

وعن طريق استخدام الماء أيضا الذي تم نقع الحلبة به، نستطيع بعد ذلك، أن نحفظ الماء في زجاجة بخاخ، ونرش على الوجه به، لكن قبل استخدام المرطبات على البشرة.

6- مقشر للجلد بشكل طبيعي

فبدلاً من استخدام مقشرات للجلد تحتوي على مواد كيميائية، فإنه يمكننا أيضا استخدام معجون بذور الحلبة بدلاً من ذلك. عن طريق طحن بذور الحلبة المنقوعة طوال اليوم في مقشر، ونقوم بفركها جيداً برفق على البشرة، حيث أنه يعمل بالإضافة إلى تقشير الجلد على إزالة الخلايا الدهنية الزائدة من الجلد.