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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القهوة والخل الرهيبة لتقشير وتبييض البقع الغامقة وإزالة الأسمرار مهما كان في المقال التالي
مقشر القهوة مع الخل لتقشير وإزالة اسمرار الجسم، تعد القهوة من المكونات التي تحتوى على مضادات الأكسدة التي تساعد على نعومة الجسم وتركيبه وتقشير الجلد الميت، ويساعد الخل على إزالة البقع الداكنة وتنعيم البشرة، لذلك سوف نقوم بعمل مزيج من القهوة مع الخل لتقشير وإزالة البقع السوداء من الجسم وتقشير الجلد الميت المتراكم على الجلد.
مقشر القهوة والخل لتفتيح وتقشير الجسم:-
يساعد ماسك القهوة على تنعيم الجلد وإزالة آثار البقع الداكنة وسيعمل على ترطيب البشرة بالكامل خلال فصل الصيف، والسكر يساعد على التقشير حيث يحتوى على الحبيبات التي لا تذوب سريعا بالم مع باقي المكونات.
المكونات:-
- نصف فنجان من القهوة.
- نصف فنجان من السكر.
- ملعقة كبيرة خل التفاح.
- ربع فنجان من زيت الزيتون.
الخطوات:-
- في إناء متوسط نقوم بخلط زيت الزيتون مع السكر.
- نضيف عليهم القهوة والخل ونقوم بخلطهم جيدا حتى تتجانس المكونات.
- نقوم بدهن الخليط على الجسم أو الأماكن الغامقة بالجسم وتفرد جيدا بالمقشر.
- يترك الخليط على المكان لمدة نصف ساعة ثم يشطف جيدا بالماء.
- يرطب الجسم بالكريم المرطب المناسب للجسم.
وصفة خل التفاح مع القهوة والنشا
يساعد هذا الماسك على تفتيح وتقشير الجسم بفاعلية كبيرة لأن المكونات الرهيبة التى توجد به تساعد على نعومة وترطيب وتفتيح الجلد والتخلص من اسمرار البشرة.
المكونات:-
- نصف فنجان من القهوة.
- فنجان من خل التفاح.
- ملعقة من النشا.
الخطوات:-
- نقوم بخلط القهوة مع النشا ثم نضيف عليهم خل التفاح ونقلب جيداً.
- بعد ذلك نغسل المنطقة المؤاد تقشيرها وتفتيحها وتجفف منشفة جافة ونقوم بوضع المزيج عليها ونفرك جيدا.
- نترك المزيج لمدة نصف ساعة ثم يتم شطفه.
- تجفف المنطقة ثم ترطب بالكريم.
- يستخدم هذا المقشر مرة أسبوعياً حتى الحصول على أفضل النتائج.
فوائد القهوة لتقشير الجسم
- تساعد على التخلص من اثار الشمس الضارة المباشرة.
- تعمل القهوة على تقشير الجسم لعدم سهولة ذوبان حبوبها بسهولة.
- ينظف البشرة ويعطيها اللمعان المطلوب وتنشيط الدورة الدموية للبشرة.
- تحافظ القهوة على الجسم من الجراثيم والبكتيريا لاحتوائها على مضادات الأكسدة.
- تساعد على نعومة الجسم وإزالة الجلد الميت.
- مع الاستمرار على سكراب القهوة يقوم بالتخلص من السيلوليت نهائيا ويقضي عليه.
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