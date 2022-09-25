أقوي مقشر منزلي طبيعي لتقشير اليدين وإزالة الجلد الميت والبقع الداكنة من أول مرة

وصفة تبييض وتقشير اليدين، تحتاج البشرة دائما إلى النعومة والترطيب، حيث يعتبر تقشير البشرة واليدين من أهم الأشياء التي يجب على المرأة الاهتمام بها، فإن تقشير البشرة يساعد على إزالة الجلد الميت المتراكم على الجلد، ويساعد أيضا على تفتيح البشرة والجسم وبشكل كبير، لذلك سوف نبحث عن وصفات تقشير لليدين لأنها من أكثر الأماكن التى تحتاج إلى التقشير والتنعيم لتعرضها لمستحضرات التنظيف الكيماوية فتجعل اليدين أكثر جفافاً، سوف نتعرف على مقشرات لليدين من خلال هذه المقال.

وصفة زيت جوز الهند مع اللوز المطحون

يساعد زيت جوز الهند على ترطيب ولمعان اليدين وجعلها أكثر نعومة، ويساعد اللوز على التقشير. وإزالة الجلد الميت.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من اللوز المطحون.

الخطوات:-

نقوم بخلط زيت جوز الهند مع اللوز المطحون فئوية صغيرة الحجم.

نقوم بفرك اليدين بالمزيج وتترك حتى تجف تماماً.

بعد ذلك نقوم يشطف اليدين مع التدليك تحت الماء حتى نتخلص من الجلد الميت الذي يوجد على الجلد.

نقوم بترطيب اليدين بكريم مرطب مناسب.

يستخدم هذا الخليط مرة أسبوعياً قبل النوم.

وصفة زيت الزيتون مع السكر

يساهم زيت الزيتون في في ترطيب اليدين، ويقوم السكر بحبيباته بالتقشير وإزالة الخلايا الميتة باليدين.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من السكر.

الخطوات:-

يخلط زيت الزيتون مع السكر ثم نقوم بوضعه على اليدين.

تفرك اليدين جيدا بالخليط ويترك حتى يجف لمدة ٢٠ دقيقة.

تشطف اليدين بالماء والصابون ثم ترطب بكريم الترطيب.

وصفة زيت الزيتون مع القهوة والليمون لتبييض وتقشير اليدين

يساعد الليمون في هذه الوصفة على تفتيح اليدين بمساعدة زيت الزيتون والقهوة، وتساهم القهوة في عملية التقشير.

المكونات:-

ملعقة من القهوة.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

الخطوات:-

نقوم بخلط القهوة مع الليمون في وعاء صغير.

نضيف عليهم زيت الزيتون وتمزج الخليط جيداً.

نقوم بفرك اليدين بالخليط ثم يترك لمدة من الوقت حتى يجف تماماً ثم تشطف.

وصفة الشوفان والعسل

المكونات:-

٦ ملاعق من الشوفان.

٣ ملاعق من العسل.

ملعقة كبيرة زبادي.

الخطوات:-