نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي الكبدة الأصلية بألذ تتبيلة مميزة وبطريقة المطاعم وبطعم وريحة جنان في المقال التالي

الكبدة من أكثر الوصفات التى تبحث عنها ربات البيوت لأن طريقة تحضيرها سهلة وسريعة، وطبق الكبدة مناسب فى وجبة الغذاء وفى وجبة العشاء بجانب طبق من المكرونة وطبق سلطة الطحينة البيضاء، ويمكن إعداد الكبدة ساندويتشات مثل التى تباع فى المطاعم بنفس الطعم والرائحة، ويوجد العديد من طرق وصفات الكبدة منها الكبدة الإسكندرانى والكبدة المشوية والكبدة البانيه، والكبدة التى تباع فى المحلات تحرص ربات البيوت على عدم شرائها لأن لا تضمن نظافة ساندويتشات الكبدة ولكن تحرص على تحضير الكبدة لأفراد أسرتها فى المنزل بنفس المذاق، والطريقة التى سوف نقدمها إليكي يجب تحضير الكبدة البلدى والبصل والسمنة البلدى الفلفل الأخضر والثوم المفروم، ويمكن تقديم طبق الكبدة فى العزومات وفى المناسبات للضيوف. مكونات عمل الكبدة اللذيذة كيلو واحد من الكبدة البلدى

إثنين ثمرة من البصل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السمنة البلدى

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر

ثلاثة فصوص من الثوم المفروم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الحبهان

ورق اللورا

عود واحد من القرفة طريقة عمل الكبدة فى البداية وأهم خطوة هى تنظيف الكبدة جيدا عن طريق نقعها فى الماء والخل وعصير الليمون بعد تقطيها إلى قطع صغيرة ونتركها لمدة ساعة على الأقل.

وبعد ذلك يتم غسل الكبدة بالماء الفاتر ثم نقوم بوضع مقلاة بها السمنة البلدى ونرفعها على نار متوسطة ثم نضع بها شرائح البصل ويتم تقليبها حتى تذبل.

وبعد ذلك يتم إضافة الكبدة والملح والفلفل الأسود والحبهان وورق اللورا وعود القرفة والفلفل الأخضر والثوم المفروم ثم يتم التقليب الجيد حتى تتداخل جميع هذه المكونات مع بعضها البعض.

ثم يتم تغطية مقلاة الكبدة ويتم تهدئة النار ونتركها حتى تخرج كل كمية السوائل من الكبدة مع التقليب بين الحين والآخر.

وبعد نضج الكبدة يتم وضعها فى طبق التقديم وتقدم ساخنة بأحلى وأجمل طعم وبنكهة وبمذاق رائع وخطير بإتباع هذه الوصفة والطريقة، وبألف صحة وهنا لكى ولأفراد أسرتك. عمر شويل - جدة أعملي الكبدة الأصلية بألذ تتبيلة مميزة وبطريقة المطاعم وبطعم وريحة جنان - ثقفني

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