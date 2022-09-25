نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد المصيف فتحي بشرتك وخليها زي القشطة بوصفة منزلية قنبلة مجربة وفعالة 100% في المقال التالي

ماء الورد وجل الصبار من الوصفات التى تعالج إسمرار البشرة وتعمل على تفتيحها بعد المصيف ويعمل على تحسين البشرة وإشراقها، ويحسن من نضارتها، ونتيجة ذهاب الكثير من الفتيات والسيدات إلى المصيف تتعرض البشرة إلى الإسمرار ويتحول لونها إلى اللون الداكن لأن أشعة الشمس تعمل على سواد البشرة حيث فصل الصيف ترتفع درجة الحرارة، ووصفة ماء الورد تعتبر واقى طبيعى للشمس وتزيل خلايا الجلد الميتة، ويمكن لجميع الفتيات الإعتماد على أفضل وصفة طبيعية فى تفتيح البشرة الداكنة والغامقة، وخاصة للأشخاص الذين يأتون من المصيف لأن بشرتهم تتعرض إلى الحرق بفعل الشمس الحارة، وتتكون الوصفة التى سوف نعرضها إليكى فى هذا المقال والمكونة من ماء الورد وجل الصبار ومسحوق خشب الصندل والعسل الأبيض فهذه طريقة كريم لتعود البشرة إلى لونها الطبيعى. مكونات خلطة تبييض البشرة بعد المصيف أربعة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من جل الصبار

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق خشب الصندل

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند طريقة عمل تبييض البشرة بعد المصيف يتم فى البداية تنظيف البشرة بالماء الفاتر ثم تجفيفه بمنشفة نظيفة.

ثم يتم تحضير بولة مناسب ثم نضع بها ماء الورد وجل الصبار ومسحوق خشب الصندل والحليب السائل ويتم المزج جيدا.

وبعد ذلك نضيف باقى المكونات إلى الخليط السابق من العسل الأبيض وعصير الليمون وزيت جوز الهند ثم نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تختلط وتصبح لدينا خلطة لتفتيح البشرة بعد المصيف.

ثم نقوم بوضع خلطة التفتيح على الوجه، ويمكن وضعها على الجسم كله ويتم فردها جيدا بالتساوى.

وأتركى وصفة ماء الورد وجل الصبار لمدة عشر إلى خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور الوقت قومى بفرك هذه الوصفة بلطف ثم شطفها بالماء البارد، وكررى إستخدام وصفة ماء الورد وجل الصبار مرتان فى الأسبوع، وسوف يعود الوجه للون الطبيعى وإختفاء البقع الداكنة. عمر شويل - جدة بعد المصيف فتحي بشرتك وخليها زي القشطة بوصفة منزلية قنبلة مجربة وفعالة 100% - ثقفني

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