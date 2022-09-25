نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتي 3 كيلو عنب وتعالي أعلمك أزاي تعملي الزبيب السوري في البيت أضمن من الجاهز في المقال التالي
فى هذا المقال نعرض إليكى طريقة عمل الزبيب السورى بوصفة سهلة التحضير فى المنزل، وبمكونات متوفرة فى أى مطبخ وبتكلفة مناسبة جدا، ولكى تقومى بعمل الزبيب السورى تحتاجى إلى العنب الأخضر وعصير الليمون وزيت الزيتون وبيكربونات الصوديوم، ويصنع الزبيب أساسا من العنب الأخضر أو العنب الأسود، والعنب من الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار، ويكثر العنب فى فصل الصيف، ويدخل العنب فى تزيين التورت أو الجاتوهات، ويصنع الزبيب عن طريق تجفيف العنب، ويستخدم الزبيب فى عمل الحلويات مثل حشو الجلاش أو القطايف أو الكنافة أو يمكن أن يستخدم الزبيب فى الأكلات المالحة مثل الأرز الكبسة، والزبيب له فوائد كثيرة لأنه يحتوى على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف فالزبيب يعالج حالات الإمساك وعسر الهضم، ويعمل على طرد السموم من الجسم، ويعالج أمراض الكبد والمرارة، ويطرد السموم من الجسم، وينصح خبراء التغذية بتناول الزبيب.
مكونات طريقة عمل الزبيب السورى
- ثلاثة كيلو جرام من العنب الأخضر الطازج
- إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم
طريقة عمل الزبيب السورى
- أولا يتم شراء العنب الأخضر أو الأسود وبدون بذور ثم إزالة سيقان العنب ثم يتم غسل العنب جيدا بالماء الفاتر.
- ثم نضع إناء به كمية من الماء ومعه عصير الليمون وزيت الزيتون وبيكربونات الصوديوم ثم نرفعه على نار متوسطة ونضع به كمية العنب ونتركه حتى الغليان لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة.
- ثم نرفع إناء العنب من على النار ثم يتم تصفيته، ويتم تحضير قطعة قماش نظيفة ونضعها على صينية واسعة.
- وبعد ذلك يتم وضع العنب على الصينية بحيث تكون حبات العنب متباعدة من بعضها ثم نتركها فى مكان متجدد الهواء ومشمس.
- ونترك العنب حتى يجف لمدة من خمسة إلى سبعة أيام مع التقليب من وقت لآخر.
- وبعد مرور الوقت سوف نلاحظ العنب أصبح زبيب بطعم جميل وبمذاق حلو وشهى، ويمكن الإحتفاظ بالزبيب فى برطمان فى الثلاجة لحين الإستخدام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتي 3 كيلو عنب وتعالي أعلمك أزاي تعملي الزبيب السوري في البيت أضمن من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.