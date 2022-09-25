هاتي 3 كيلو عنب وتعالي أعلمك أزاي تعملي الزبيب السوري في البيت أضمن من الجاهز

فى هذا المقال نعرض إليكى طريقة عمل الزبيب السورى بوصفة سهلة التحضير فى المنزل، وبمكونات متوفرة فى أى مطبخ وبتكلفة مناسبة جدا، ولكى تقومى بعمل الزبيب السورى تحتاجى إلى العنب الأخضر وعصير الليمون وزيت الزيتون وبيكربونات الصوديوم، ويصنع الزبيب أساسا من العنب الأخضر أو العنب الأسود، والعنب من الفواكه المحببة لدى الكثير من الناس سواء الكبار أو الصغار، ويكثر العنب فى فصل الصيف، ويدخل العنب فى تزيين التورت أو الجاتوهات، ويصنع الزبيب عن طريق تجفيف العنب، ويستخدم الزبيب فى عمل الحلويات مثل حشو الجلاش أو القطايف أو الكنافة أو يمكن أن يستخدم الزبيب فى الأكلات المالحة مثل الأرز الكبسة، والزبيب له فوائد كثيرة لأنه يحتوى على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون والألياف فالزبيب يعالج حالات الإمساك وعسر الهضم، ويعمل على طرد السموم من الجسم، ويعالج أمراض الكبد والمرارة، ويطرد السموم من الجسم، وينصح خبراء التغذية بتناول الزبيب.

مكونات طريقة عمل الزبيب السورى

ثلاثة كيلو جرام من العنب الأخضر الطازج

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بيكربونات الصوديوم

طريقة عمل الزبيب السورى