هيخليكي ملكة جمال كريم ميبو والخميرة لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة

دائمًا ما تفضل الكثير من النساء استخدام الوصفات الآمنة على البشرة والتي تحقق أفضل النتائج بشكل سريع، ومن أفضل أنواع الكريمات التي يمكن استخدامها هو كريم ميبو الذي يساعد على تفتيح الوجه والتخلص من أي بقع داكنة، ويتم استخدام الكريم لهذا الغرض مع إضافة الخميرة الطبيعية ليعطي نتائج مبهرة بدون أي أضرار أو سلبيات على الوجه، تابعوا معنا المقال الان لتتعرف على طريقة الاستخدام.

وصفة كريم ميبو والخميرة لتفتيح الوجه

وصفة بسيطة تتكون من مجموعة من المواد الآمنة والطبيعية التي قد تساعد في التخلص من مشاكل البشرة ومن أهمها مشكلة الاسمرار سواء الذي يرجع سببه التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة أو لأي سبب آخر وخطوات التطبيق والاستخدام لهذه الوصفة تكون كالتالي:

المكونات

ملعقتين كبار من كريم ميبو.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة من بودرة الثلج الخاصة بالأطفال.

نصف ملعقة ماء ورد.

ملعقتين من السكر.

ملعقة من عصير الليمون الطبيعي.

بعض القطرات من زيت الخروع.

طريق الاستخدام