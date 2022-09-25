نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيخليكي ملكة جمال كريم ميبو والخميرة لتبييض الوجه وإزالة التجاعيد والبقع الداكنة في المقال التالي
دائمًا ما تفضل الكثير من النساء استخدام الوصفات الآمنة على البشرة والتي تحقق أفضل النتائج بشكل سريع، ومن أفضل أنواع الكريمات التي يمكن استخدامها هو كريم ميبو الذي يساعد على تفتيح الوجه والتخلص من أي بقع داكنة، ويتم استخدام الكريم لهذا الغرض مع إضافة الخميرة الطبيعية ليعطي نتائج مبهرة بدون أي أضرار أو سلبيات على الوجه، تابعوا معنا المقال الان لتتعرف على طريقة الاستخدام.
وصفة كريم ميبو والخميرة لتفتيح الوجه
وصفة بسيطة تتكون من مجموعة من المواد الآمنة والطبيعية التي قد تساعد في التخلص من مشاكل البشرة ومن أهمها مشكلة الاسمرار سواء الذي يرجع سببه التعرض الدائم لأشعة الشمس الحارقة أو لأي سبب آخر وخطوات التطبيق والاستخدام لهذه الوصفة تكون كالتالي:
المكونات
- ملعقتين كبار من كريم ميبو.
- ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
- ملعقة من بودرة الثلج الخاصة بالأطفال.
- نصف ملعقة ماء ورد.
- ملعقتين من السكر.
- ملعقة من عصير الليمون الطبيعي.
- بعض القطرات من زيت الخروع.
طريق الاستخدام
- في البداية قومي بإحضار طبق مناسب لهذه الوصفة.
- يتم إضافة كريم ميبو، ثم يضاف إليه الخميرة.
- اخلطي المكونات مع بعضها البعض.
- أضيفي بعد ذلك السكر وبودرة الثلج، ثم يتم إضافة عصير الليمون مع الخلط بشكل تدريجي حتى يتجانس مع كل المكونات.
- وايضًا يضاف زيت الخروع بنفس الطريقة مع التقليب والخلط وفي النهاية ماء الورد الطبيعي.
- يتم خلط كل المكونات مع بعضها البعض حتى يتكون وصفة وخليط جاهز.
- يتم توزيع هذا الخليط على الوجه ولكن يراعى أن تكون البشرة نظيفة ويفضل أن يتم غسلها قبل تطبيق الماسك عليها.
- وزعي الخليط على الوجه بشكل جيد وقومي بفرك الوجه جيدًا فهو يستخدم كمقشر ايضًا لإزالة الجلد الميت من البشرة والجلد الزائد.
- افركي برفق الوجه، ثم يترك الماسك على الوجه فيما لا يقل عن عشرة دقائق.
- يتم غسل الوجه بعد ذلك جيدًا باستخدام غسول طبيعي للوجه.
- بعد الانتهاء جففي وجهك جيدًا ولابد من تطبيق كريم مرطب خفيف على الوجه أو ترطيب الوجه بزيت جوز الهند أو زيت الورد فكلًا منهما يعطي أفضل نتيجة.
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