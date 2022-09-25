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الشعر دائما يحتاج إلى الإهتمام مثل الإهتمام بتنظيف وتبييض البشرة لأن إهمال الشعر وعدم الإعتناء به سوف يؤدى إلى تساقط الشعر ويؤدى إلى جفافه لذلك فيما يلى نعرض إليكى وصفة تحتوى على مواد طبيعية لترطيب الشعر الجاف، وتتكون هذه الوصفة من مطحون القرنفل وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الصبار الفازلين، وأهم ما يميز تلك الخلطة أنها لا تحتوى على مواد صناعية ومواد كيميائية، ويعانى الشعر الجاف من صعوبة تسريحه وتقصف أطرافه ويفقد حيويته ومظهره، وجفاف فروة الرأس يعمل على توقف إفراز المواد الدهنية التى تحمى الشعر من الجفاف وتعمل المواد الدهنية على ترطيب الشعر فهذه الوصفة تعمل فك تشابك خصل الشعر، وتعطى الشعر اللمعان والصحة وزيادة نمو الشعر وترطيب الشعر مثل الحرير. مكونات وصفة لترطيب الشعر من أول إستعمال ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم مطحون القرنفل

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الخروع

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من زيت الصبار

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الروزمارى

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زبدة الشيا

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت جوز الهند طريقة وصفة لترطيب الشعر من أول إستعمال يجب أولا تنظيف الشعر من أى كريمات أو زيوت، ونعد ذلك نقوم بتحضير الوصفة.

ثم نحضر إناء مناسب ثم نضع به مطحون القرنفل وزبدة الشيا وزيت الزيتون وزيت الخروع وزيت الصبار والفازلين ثم نضع هذا الإناء على نار هادئة حتى يسخن.

ثم نرفع الإناء من على النار ونضيف إليه مباشرة زيت الروزمارى وزيت جوز الهند ثم يتم مزج جميع هذه العناصر مع بعضها البعض حتى يصبح لدينا خلطة متجانسة ومتداخلة لترطيب الشعر.

وبعد ذلك نقوم بتمشيط الشعر حتى يسهل وضع الخلطة ويتم تقشيم الشعر إلى خصلات متساوية ثم نبدأ بدهن الخلطة فى فروة الرأس ويتم تدليكها جيدا.

ثم نضعها فى باقى أجزاء الشعر ونتركها لمدة ساعة.

ويكرر إستخدام وصفة ترطيب الشعر يوميا، وبعد ثلاثة أسابيع نلاحظ الفرق وظهور الشعر ناعم ومفرود لأن هذه الوصفة تساعد على ترطيب الشعر. عمر شويل - جدة سحر مفعول القرنفل المنزلي لترطيب وتنعيم الشعر وجعله كالحرير من أول أستعمال - ثقفني

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