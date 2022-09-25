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إن عمل وصفة طبيعية فى المنزل لإطالة الرموش وتكثيف الحواجب تتم من أجل الرموش القصيرة والحواجب الخفيفة والتى تعطى شكل للوجه غير جذاب وغير جميل، ولذلك نقدم إليكى عمل وصفة طبيعية تتكون من زيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون والفازلين فيمكن لهذه الزيوت على أن تعالج تساقط شعر الحاجبين والرموش فخلطة الزيوت تساعد على تكثيف شعر الحاجبين وتعمل على تصفيفها، وتجعلها تظهر بشكل جميل وعند وضع خلطة الزيوت على الرموش تجعلها طويلة وتجعلها أيضا كثيفة، وتجعل شكل الوجه جميل وبإستخدام خلطة الزيوت الرهيبة تجعلك تستغنى عن إستخدام الماسكرا وقلم الحاجب وتجعلك أيضا تستغنى عن أى منتجات صناعية جاهزة مصنعة من مواد كيميائية تعمل على تساقط شعر الرموش والحاجبين، ويمكن أن تسبب فى التهابات فى الجلد، وبقع حمراء وظهور الحبوب. مكونات خلطة إطالة الرموش وتكثيف الحواجب فى ثلاثة أيام إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الخروع

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الفازلين

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادى

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الحليب السائل

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الصبار

قطعة من القطن نظيفة طريقة عمل خلطة إطالة الرموش وتكثيف الحواجب فى ثلاثة أيام قبل تحضير الخلطة يتم غسل الوجه بالماء الفاتر وإزالة أى مكياج به.

ثم نقوم بعمل الخلطة بتحضير وعاء مناسب ثم نضع به زيت الخروع وزيت اللوز وزيت الزيتون ثم يتم التقليب جيدا.

وبعد ذلك يتم إضافة إضافة باقى العناصر من الفازلين والزبادى والحليب السائل وزيت الصبار ثم يتم مزج جميع هذه المكونات، ويصبح لدينا وصفة إطالة الرموش وتكثيف الحواجب جاهزة للإستخدام.

وبعد ذلك يتم وضع قطعة من القطن فى هذه الخلطة الطبيعية ثم يتم دهن الرموش ثم يتم دهن الحواجب برفق ويتم تكرار وضع الخلطة يوم بعد يوم.

وبعد أسبوعين سوف تظهر النتيجة ونلاحظ الفرق بتكثيف الحواجب وإطالة الرموش وظهورها بشكل جميل بإستخدام مجموعة الزيوت الرهيبة والرائعة والتى تعطى للوجه مظهر جمالى وجذاب. عمر شويل - جدة تمتعي برموش طويلة وحواجب كثيفة بوصفة منزلية صاروخية والنتيجة هتصدمك - ثقفني

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