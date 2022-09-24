نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيطول ٥ سم في اسبوع خلطة القرنفل السحرية لتطويل وتكثيف وتنعيم الشعر في اسبوع لن تصدقي النتيجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث العديد من النساء عن طريقة لتحضير شعرهن بالقرنفل. حيث أنها من أشهر الوصفات التي انتشرت بشكل كبير وواضح خلال السنوات القليلة الماضية. يضفي القرنفل العديد من الفوائد على شعرك ، بما في ذلك إضافة القوة واللمعان ، ولكن لتتمكن من استخدامها بشكل صحيح ، يجب أن تعرف كيفية تحضير شعرك بالقرنفل. تعتمد الطريقة الصحيحة لتحضير شعرك بالقرنفل على نوع المشكلة التي تعاني منها تحاول المعالجة. تعامل معها بتركيبة ، تضاف إلى المكونات الموجودة فيها ، وقبل تحضير شعرك بالقرنفل ، يجب أن تعرف بعض المعلومات المهمة عن شعرك حتى تتمكن من اختيار الصيغة الأفضل له. لك مثل نوع فروة الرأس وطبيعة شعرك والمشاكل التي تواجهه. نقدم لك طريقة لتحضير القرنفل للشعر متعدد الشعر ، تحتوي التركيبة الطبيعية على القرنفل سواء كان في تونر أو زيت للتخلص من جميع مشاكل الشعر.

خلطة القرنفل لتطويل وتكثيف الشعر

خلطة القرنفل وماء الورد لتطويل الشعر

القرنفل لتطويل الشعر

المكونات :

ملعقتين من مسحوق القرنفل

نصف كوب ماء ورد

ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت الخروع

طريقة استعمال الخلطة :

قومي بتدليك الشعر من الجذور الي الاطراف بخليط القرنفل وماء الورد ويترك لمدة ٦٠ دقيقة ثم اغسليه كالمعتاد ، تكرر مرتان في الاسبوع

خلطة القرنفل والماء المغلى لتكثيف الشعر

القرنفل لتكثيف الشعر ووقف التساقط

هذه الخلطة تستخدم لتكثيف الشعر التخلص من من القشرة والحد من تساقط الشعر وهذا لما يحتوية القرنفل من مضادات الالتهابات ، يستخدم كتونر للشعر كروتين يومي وصحي

المكونات:

كوب من الماء

ملعقتين من القرنفل

الطريقة :

قومي بغلي الماء مع القرنفل حتي يتداخل الخليط مع بعضه مدة خمس دقائق، ثم انزليه عن النار ويترك حتى يبرد ، ثم ضعي الخليط في زجاجة بخاخ نظيفة ، ويستخدم بكل غسيل شامبو وبلسم على الجذور حتى الاطراف ويفضل تركه وليس شطف الشعر بعد ذالك، ولكن هذا حسب رغبتك.

خلطة الحناء وزيت القرنفل لصبغ الشعر وتقوية

القرنفل لتنعيم الشعر

قومي بمزج كلا من الحناء وزيت القرنفل حتى تصنعي مزيج سهل فرده على الشعر وكميته حسب طول الشعر ، ثم طبقي الخليط على شعرك من جميع الانحاء من الجذور حتى الأطراف المعنية ، ثم قومي بتغطية الشعر بغطاء الاستحمام البلاستيكي ، ويترك مدة ساعتان ثم اغسلي شعرك جيدا ثم رطبي الشعر بزيت جوز الهند او القرنفل ويتم تسريحه بعد ذالك.