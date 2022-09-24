كريم من الصيدليه لفرد الشعر الخشن والجاف سيجعل شعرك ناعم وحرير من أول استعمال 

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كريم من الصيدليه لفرد الشعر الخشن والجاف، من الخطوات البسيطة، والتي من خلالها من الممكن الحصول على أفضل مستوى من نعومة الشعر، وتطبيق الخليط من البانثينول يفيد في جعل الشعر خالي من أي تجاعيد، وتعتبر الوصفات القادمة سريعة المفعول، ولا تتسبب في حدوث أي مشكلات على الشعر، وفيما يلي نوضح أهم المعلومات حول الوصفات، ومكوناتها وطريقة عملها وتطبيقها على الشعر للحصول على الشعر انسيابي ولامع وخالي من أي تجاعيد.
كريم من الصيدليه لفرد الشعر الخشن والجاف
فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول أو كيراتين بالبانثينول كما يطلق عليه، يعتبر من أقوى الخلطات التي من الممكن أن تستغني بها عن استعمال أي بروتين كيميائي، ومن خلال استعمال الآتي نحصل على خلطة مميزة لفرد الشعر:
- ملعقتان من البانثينول.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة فازلين.
- زيت السمسم.
طريقة التحضير
استخدمي المكونات السابقة كالتالي:
- ضعي البانثينول بالوعاء الملائم، وقومي بمحاولة التخلص من قوامه الكثيف بوضعه فوق حمم بخار.
- قومي بمزجه بشكل جيد مع النشا.
- استمري في تحريك المكونين.
- أضيفي الفازلين وزيت السمسم ثم قلبي مرة أخرى.
- يصبح الخليط جاهز للتطبيق على الشعر.
- تطبيق الخليط على الشعر يكون ل 15 دقيق فقط ثم يغسل الشعر باستعمال الماء الفاتر.
وصفة البانثينول مع زيت الجرجير لفرد الشعر الخشن
من الخلطات المتميزة، والمكونات نستخدمها لعمل أفضل خلطة تنعيم للشعر، ومن أهمها ما يلي:
- ملعقة من بانثينول كريم.
- القليل من زيت اللوز.
- ملعقة من الدقيق.
- ملعقة من زيت الجرجير.
طريقة تحضير الوصفة
من الممكن تحضير الخليط من المكونات السابقة كالتالي:
- في البداية قومي بوضع البانثينول في وعاء مناسب.
- أضيفي زيت اللوز على مع البانثينول وحركي المكونين معا.
- ضعي الدقيق مع بقية المكونات بالتدريج، وذلك لتفادي تكون أي تكتلات.
- يتم وضع الجرجير مع المقادير للحصول على خلطة يسهل تطبيقها على الشعر.
- تطبيق الخليط على خصلات الشعر مع التدليك الجيد لفروة الشعر ونهاياته، وبعدها يفسل الشعر باستعمال ماء فتر والقليل من غسول الشعر الطبيعي.
- يراعى تكرار الوصفة للتحسين من خصائص الشعر وعلاج مشكلات فروة الرأس.
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