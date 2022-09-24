باقل التكاليف زينى الحلويات بالحليب المكثف المصنوع يدويا بنفس جودة وطعم الجاهز

الكثير منا لا يعرفون طريقة عمل الحليب المكثف الذى يباع بسعر مرتفع جدا فى المحلات التجارية، لذلك نقدم لكى اسهل طريقه لعمل الحليب المكثف البيتي بنفس جودة وطعم الجاهز، فهو من أهم المكونات الأساسية التي يمكن اضافتة على الفواكه الطازجة، والحلويات والمشروبات والآيس كريم وحلوى التوفى الشهيرة بطعم الحليب المكثف، ايضا يضاف على العصائر والمشروبات المنعشة فى فصل الصيف، واخيرا دخل الحليب فى إعداد الآيس كوفى الشهير الذى يعتبر من افضل والذ المشروبات الحديثه التى نالت إعجاب الكثير من الأشخاص، كما أنه مفيد جدا لجميع الفئات العمرية خاصة الأطفال فى مراحل نموهم وتطويرهم سوف يعطيهم هذا الحليب النشاط والحيوية وبناء العضلات المطلوب، فهو يحتوى على الكالسيوم بنسبه كبيره والمغنيسيوم والفسفور المسؤول عن الطاقة، فهو يحتوى على البروتين والكربوهيدرات ودهون مفيدة، ففى الفترة الأخيرة تطور الطبخ العالمى وبدأوا فى دمج الحليب المكثف فى أغلبية الحلويات الشهيرة التى يقبل عليها الكثيرون لتناولها والاستفادة من فوائدها وطعمها اللذيذ الذى لا يقاوم فالعديد من المطاعم العالمية المختصه لتجهيز الحلويات تدخل الحلب المكثف داخل الحلوى وتزينها ، فمن السهل صنع الحليب المكثف بكمية كبيرة من داخل منزلك والاستغناء عن شرائه من المحلات التجارية عليكى فقط متابعة هذا المقال الذى نوضح كيفيه تحضير الحليب المكثف على أصوله .

طريقة عمل الحليب المكثف

مكونات الحليب المكثف ;

نصف كوب كبير من السكر الناعم

كوب من اللبن البودرة كامل الدسم

3 ملاعق كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

نصف ملعقة كبيرة من الملح الناعم

علبة فارغة لها غطاء محكم

طريقة تحضير الحليب المكثف البيتي

أولا قومى بأحضار وعاء متوسط ضعى به اللبن البودرة والسكر والملح، وقلبى جيدا ثم نقوم بوضع الزبده فى خلاط كهربائي أو مضرب ثم نقوم بوضع المكونات الجافة تدريجيا، ثم نضيف إليه الماء الساخن حوالى نصف كوب حسب الرغبة وسمك الحليب، ووصوله إلى القوام المعروف للحليب المكثف، والآن أصبح جاهز يمكنك وضعه داخل علبه محكمة الغلق ونضعها داخل الثلاجة لحين استخدامها فى اى وقت أو لتزيين الحلويات بمختلف انواعها والاستمتاع بطعمه الرائع .