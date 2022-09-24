نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة انبات الفراغات الصاروخي لتكثيف وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس لن تصدقي النتيجة في المقال التالي
فكرة زراعة الشعر في مناطق الفراغات في فروة الراس من اكثر الاشياء التي تعاني منها العديد من الفتيات ونتيجة لذلك يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على زراعة الشعر في منطقة الفراغات وتعتبر تلك الطريقة من الطرق غالية الثمن وتحتاج إلى تكلفة كبيرة لذلك علينا بالبحث عن بعض الوصفات البديلة عن طريقة أستخدام زراعة الشعر وتعتبر من الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة على تحفيز نمو الشعر والحصول على شعر جميل ورائع وخالي من الفراغات نهائيا، وتعتبر من الوصفات التي تساعد على نمو الشعر هي وصفة الثوم او زيت الخروع او زيت الثوم وغيرها من الزيوت الطبيعية الاخرى التي تجعل الشعر بشكل جذاب.
مكونات عمل وصفة لأنبات الشعر في الفراغات
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.
- ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الثوم.
- ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.
- ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.
طريقة عمل وصفة لإنبات الشعر في الفراغات
- عليكي اولا بتمشيط الشعر جيدا بالمشط الخشبي وعليكي بتحديد المناطق التي لا يتواجد بها الشعر.
- بعد ذلك قومي بتحضير تلك الوصفة وهي إحضار طبق او قدر وضعي به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع مع ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الثوم وعليكي بتقليب المكونين ببعضهما جيدا.
- بعد ذلك قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي وعليكي بدمج تلك المكونات ببعضها حتى تتجانس ثم قومي بإضافة ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون وملعقتان كبيرتان من الخل الابيض وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تصبح جاهزة لوضعها على فروة الراس وحتى تصبح ذات قوام كريمي خفيف.
- بعد ذلك قومي بوضع تلك الوصفة في فروة الرأس وفي الاماكن التي تصبح فارغة وعليكي اثناء وضع تلك الوصفة ان تقومي بتدليكها على فروة الرأس وعليكي بتدليكها لمدة ثلاث من الدقائق وعليكي بتركها على فروة الرأس لمدة خمسة واربعون دقيقة او لمدة ليلة كامله.
- كرري إستخدام هذه الوصفة يوميا حتى تلاحظين نمو الشعر في تلك الفراغات.
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