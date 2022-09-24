وصفة انبات الفراغات الصاروخي لتكثيف وملئ فراغات الشعر ومقدمة الرأس لن تصدقي النتيجة

فكرة زراعة الشعر في مناطق الفراغات في فروة الراس من اكثر الاشياء التي تعاني منها العديد من الفتيات ونتيجة لذلك يقومون بالذهاب إلى بعض المراكز التجميلية التي تعمل على زراعة الشعر في منطقة الفراغات وتعتبر تلك الطريقة من الطرق غالية الثمن وتحتاج إلى تكلفة كبيرة لذلك علينا بالبحث عن بعض الوصفات البديلة عن طريقة أستخدام زراعة الشعر وتعتبر من الوصفات الطبيعية التي يكون لها القدرة على تحفيز نمو الشعر والحصول على شعر جميل ورائع وخالي من الفراغات نهائيا، وتعتبر من الوصفات التي تساعد على نمو الشعر هي وصفة الثوم او زيت الخروع او زيت الثوم وغيرها من الزيوت الطبيعية الاخرى التي تجعل الشعر بشكل جذاب.

مكونات عمل وصفة لأنبات الشعر في الفراغات

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الثوم.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

ملعقتان كبيرتان من الخل الابيض.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة عمل وصفة لإنبات الشعر في الفراغات