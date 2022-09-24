مكون سري رهيب ضعيه على البطاطس المقلية هتبقي مقرمشة ولذيذة ومش هتشرب نقطة زيت نهائيا

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قلي البطاطس المقرمشة بدون زيوت نهائي ، البطاطس المقرمشة هي عشق الكبار والصغار ويحبونها كل الناس بمختلف أعمارهم، مع العلم أنه يوجد أكثر من نوع من البطاطس ويجب أن يكون تعرف جميع النساء نوع البطاطس المخصصة للتحمير حتى تصبح البطاطس محمرة بالشكل الجميل علاوة على ذلك يكون طعمها لذيذ ومقرمش، ونحن نريد أن لا يتناول أطفالنا طعام من الخارج وتقوم ست البيت تقديم كل الوصفات التي يتم تناولها في الخارج في البيت بكل سهولة، وهناك بعض الخلطات التي يستخدمها أصحاب المطاعم والمحلات يضعونها على البطاطس لكي تنال إعجاب الكثير من الزبائن، للتعرف على مكونات هذه الوصفة وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.
مكونات وصفة البطاطس المقرمشة بدون زيت نهائي
البطاطس من المأكولات لأنها هي التي تعطي طعم جميل ولذيذ وتجعل أي شخص يقبل على تناول أو وجبة بشهية مفتوحة، ولذلك نحن نقدم لكم كل ما يجعل الأطفال والكبار يقومون بتناول جميع الوجبات و يشعرون بالشبع أيضا، مع العلم أننا إذا قمنا بوضع البطاطس في الزيت سوف تكون سببا في زيادة الوزن وبالتالي يتعرض الطفل إلى السمنة المفرطة وإذا قمنا بمنع الطفل من تناول البطاطس المحمرة هذا ليس هو الحل الأمثل لهذه المشكلة ولكن لا تقلقوا نحن سوف نقدم مكونات طريقة تحضير البطاطس المقرمشة فى البيت بدون زيت نهائيا، وتتلخص المكونات في:
- نصف كيلو من البطاطس.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من البهارات.
- ملعقة من الملح.
- ملعقة من زيت الزيتون.
خطوات تحضير البطاطس في البيت بدون زيت نهائي
هذه الوصفة تناسب الأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي لأنها لا تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، ها هنا الآن سوف نقدم لكم خطوات تحضير الوصفة، وتتلخص الخطوات في:
- يجب تقشير البطاطس وتقطيعها بالحجم والشكل الذي تريده.
- يجب وضع البطاطس في ماء ساقع لمدة لا تقل عن ربع ساعة.
- يجب تقليب المكونات مع بعضها البعض. يجب وضع هذه الخلطة على البطاطس.
- يجب وضعها في صينية تناسب كمية البطاطس.
يجب تقديم البطاطس ساخنة.
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