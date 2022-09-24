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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيكة التريليتشا بأسهل وأسرع طريقة ألذ وأشهى كيكة تركية هتجربوها في المقال التالي
كيكة التريليتشا ، من أشهر وألذ أنواع الكيك التركي، حيث يشتهر المطبخ التركي بأكلاته وحلوياته اللذيذة والمميزة، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع، وهي من الحلويات التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد فهي من الحلويات الفاخرة، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات المنزل عبر الانترنت عن طريقة صنعها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة تارت الشوكولاتة بالبسكويت وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة التريليتشا بكل سهولة، وبألذ الوصفات.
مكونات كيكة التريليتشا
تتكون كيكة التريليتشا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب ونصف دقيق.
- كوب سكر.
- باكيت فانيليا.
- باكيت بيكنج بودر.
مقادير صوص الحليب
- 3 كوب ونصف حليب.
- 3 ملاعق كبيرة سكر.
- 200 جم كريمة سائلة.
مقادير صوص الكراميل
- نصف كوب سكر.
- ملعقة كبيرة زبدة.
- 200 جم كريمة سائلة.
للتزيين
- باكيت كريم شانتيه مخفوق.
- فستق.
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة التريليتشا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:
- نحضر وعاء عميق ونضيف إليه البيض والسكر، ثم نخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي حتى يفتح لون الخليط.
- ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا، ثم نقلب بالملعقة حتى يتجانس الخليط.
- ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نوزع فيها خليط الكيك.
- بعد ذلك ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 170 درجة مئوية وتركهم لمدة 10 دقائق.
- ثم نخفض النار إلى 150 دقيقة، ثم نتركها لمدة 30 دقيقة.
- بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونترك الكيكة تبرد.
- ثم نحضر صوص الحليب، نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الحليب والسكر والكريمة السائلة، ثم نقلب جيدًا بالملعقة حتى يذوب السكر.
- ثم نضع صوص الحليب في الثلاجة قليلًا.
- بعد ذلك نحضر صوص الكراميل، نضع حلة على نار متوسطة ونضيف إليها السكر، ثم نقلبه بالملعقة حتى يتكرمل.
- ثم نضيف الزبدة ونقلب باستمرار حتى تذوب.
- ثم نضيف الكريمة السائلة ونقلب باستمرار حتى يتجانس الخليط.
- بعد ذلك نرفع صوص الكراميل من على النار ونتركه يبرد.
- ثم نقلب الكيكة ونزيل ورقة الزبدة، ثم نقوم بعمل ثقوب صغيرة في الكيكة بالشوكة، ثم نسقيها بصوص الحليب.
- بعد ذلك نوزع فوقها نصف كمية الكريم شانتيه المخفوق، ثم نساويها جيدًا.
- ثم نوزع صوص الكراميل.
- بعد ذلك نضع الكريم شانتيه المتبقي في كيس ونقطع طرفه.
- ثم نزين به الكيكة على شكل خطوط.
- ثم نحضر خلة أسنان نظيفة، ثم نمرر بها فوق الكريمة على شكل خطوط.
- بعد ذلك ندخل الكيكة في الثلاجة ونتركها لمدة تتراوح ما بين 5 إلى 6 ساعات.
- ثم نخرج الكيكة من الثلاجة، ثم نقطعها مربعات.
- ثم نقدم كيكة التريليتشا في طبق التقديم ونزينها بالفستق.
- وبالهنا والشفا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيكة التريليتشا بأسهل وأسرع طريقة ألذ وأشهى كيكة تركية هتجربوها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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