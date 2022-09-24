كيكة التريليتشا بأسهل وأسرع طريقة ألذ وأشهى كيكة تركية هتجربوها

كيكة التريليتشا ، من أشهر وألذ أنواع الكيك التركي، حيث يشتهر المطبخ التركي بأكلاته وحلوياته اللذيذة والمميزة، كما أنها يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لدى الجميع، وهي من الحلويات التي تقدم في المناسبات وأعياد الميلاد فهي من الحلويات الفاخرة، كما تتميز بقيمتها الغذائية، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، وتبحث الكثير من ربات المنزل عبر الانترنت عن طريقة صنعها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة تارت الشوكولاتة بالبسكويت وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كيكة التريليتشا بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات كيكة التريليتشا

تتكون كيكة التريليتشا من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

5 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب ونصف دقيق.

كوب سكر.

باكيت فانيليا.

باكيت بيكنج بودر.

مقادير صوص الحليب

3 كوب ونصف حليب.

3 ملاعق كبيرة سكر.

200 جم كريمة سائلة.

مقادير صوص الكراميل

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة زبدة.

200 جم كريمة سائلة.

للتزيين

باكيت كريم شانتيه مخفوق.

فستق.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل كيكة التريليتشا بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي: