وصفة الفازلين الطبي للعناية بالبشرة والحصول على بشرة ناعمة ونقية مثل ملكات الجمال

العناية مطلوبة لكل وجميع اجزاء الجسم سواء البشرة او الركب او الاكواع او القدمين واليدين وغيرها من اجزاء الجسم الاخرى وتعتبر البشرة من اكثر اجزاء الجسم إحتياجا للعناية، لان البشرة تحتاج من الوقت للاخر إلى إستخدام المقشرات التي تعمل على تقشير الجلد الميت والقشور التي تتواجد في الوجه حتى يصبح ناعمة وكذلك لابد من إستخدام المرطبات بعدها وإستخدام الوصفات والخلطات التي تعمل على تبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة لذلك علينا بإستخدام العناية التي تعمل على جعل البشرة تظهر بشكل جميل ورائع وجذاب، حيث تعتبر من افضل المكونات التي تعمل على عناية البشرة هي الفازلين لان الفازلين يعمل على تنعيم البشرة وكذلك يساعد على تجديد خلايا البشرة وسريان الدورة الدموية وكذلك يمكننا إستخدام بعض الوصفات التي يمكننا خلطها مع بعض المكونات الطبيعية مع الفازلين الطبي.

مكونات عمل وصفة الفازلين الطبي للعناية بالبشرة

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة الفازلين الطبي للعناية بالبشرة