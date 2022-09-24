نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة الفازلين الطبي للعناية بالبشرة والحصول على بشرة ناعمة ونقية مثل ملكات الجمال في المقال التالي
العناية مطلوبة لكل وجميع اجزاء الجسم سواء البشرة او الركب او الاكواع او القدمين واليدين وغيرها من اجزاء الجسم الاخرى وتعتبر البشرة من اكثر اجزاء الجسم إحتياجا للعناية، لان البشرة تحتاج من الوقت للاخر إلى إستخدام المقشرات التي تعمل على تقشير الجلد الميت والقشور التي تتواجد في الوجه حتى يصبح ناعمة وكذلك لابد من إستخدام المرطبات بعدها وإستخدام الوصفات والخلطات التي تعمل على تبييض البشرة والتخلص من الهالات السوداء والبقع الداكنة لذلك علينا بإستخدام العناية التي تعمل على جعل البشرة تظهر بشكل جميل ورائع وجذاب، حيث تعتبر من افضل المكونات التي تعمل على عناية البشرة هي الفازلين لان الفازلين يعمل على تنعيم البشرة وكذلك يساعد على تجديد خلايا البشرة وسريان الدورة الدموية وكذلك يمكننا إستخدام بعض الوصفات التي يمكننا خلطها مع بعض المكونات الطبيعية مع الفازلين الطبي.
مكونات عمل وصفة الفازلين الطبي للعناية بالبشرة
- ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.
- ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- نصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة الفازلين الطبي للعناية بالبشرة
- عليكي اولا قبل تحضير تلك الوصفة قومي بغسل بشرتك بالبشرة بالغسول المناسب لنوع بشرتك حتى تصبح نظيفة ثم قومي بتحضير تلك الوصفة.
- احضري طبق وضعي به ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وضيفي ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد ونصف ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وعليكي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد تقليب تلك المكونات وبعد إعداد وتجهيز تلك الوصفة قومي بوضعها على البشرة بشكل يومي وقبل الذهاب إلى النوم وبعد أستخدام كل غسول كنوع من انواع الترطيب.
- بعد ذلك وبعد مرور خمسة عشر يوم سوف تحصلين على بشرة بيضاء ولامعة وبالشكل الذي ترغبين به لذلك علينا بإستخدام الفازلين كعناية للبشرة لذلك ننصح بإستخدام تلك الفازلين الذي يعمل على جعل البشرة بشكل مشرق ونضر وبالشكل الذي ترغبين به بالإضافة إلى ان الفازلين يجعلكي تطلين بإطلالة جبارة ورائعة.
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