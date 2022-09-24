نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحر مفعول وصفة الليمون وماء الورد لتبييض الكوع وإزالة البقع والأسمرار للعروسة قبل الفرح في المقال التالي
يبدو الكوع باللون الغامق ومختلف عن بقية انواع الجسم حيث تعتبر تلك الظاهرة تمثل مشكلة كبرى تعاني منها العديد من السيدات والفتيات وتسبب لهم العديد من المواقف المحرجة وكذلك تمنعهم تلك المشكلة من إرتداء الملابس الكت او النصف كم لذلك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الكوع ويقومون في العادة بإستخدام كريمات المختلفة التي يقومون بشرائها من الصيدليات والتي تحتوي على بعض المواد الفعالة التي تسبب حساسية شديدة وتسبب إحمرار للكوع مما تجعله هذه الكريمات يظهر بشكل غير مقبول، لذلك علينا دائما بالإتجاه إلى أستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الكوع وتجعله لامع وبالشكل الذي ترغبين به وبنتائج افضل من النتائج التي تنتج من إستخدام المستحضرات التجميلية او الكريمات وتعتبر من اقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الكوع هي وصفة الليمون.
مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض منطقة الكوع
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ملعقتان كبيرتان صغيرتان من السكر.
- ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.
طريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض منطقة الكوع
- احضري طبق وضعي به خمسة ملاعب كبيرة من عصير الليمون وضيفي به ملعقتان صغيرتان من السكر وعليكي بتقليب السكر بالليمون مع بعضهما جيدا.
- بعد تقليب السكر مع الليمون قومي بإضافة ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند وقومي بتقليب تلك المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما وتصبح ذات قوم كثيف.
- بعد ذلك قومي بوضع تلح الوصفة الطبيعية السحرية على منطقة الكوع وعليكي اثناء وضع تلك الوصفة ان تقومين بفرك تلك الوصفة جيدا في الكوع حتى تتخلصين من الجلد الميت والقشور تماما وتستمر مدة الفرك لمدة خمسة دقائق.
- بعد مدة تلك الفرك قومي بترك تلك الوصفة على الكوع لمدة خمسة وعشرون دقيقة وبعد مرور تلك الوقت قومي بغسل الكوع بالماء البارد حتى تتخلصين من آثار تلك الوصفة وللحصول على نتائج مبهرة.
- بمجرد غسل تلك الكوع بالماء سوف تحصلين على كوع ناعم وبكثرة الإستخدام تحصلين على كوع ابيض مثل الحليب.
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