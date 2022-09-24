سحر مفعول وصفة الليمون وماء الورد لتبييض الكوع وإزالة البقع والأسمرار للعروسة قبل الفرح

يبدو الكوع باللون الغامق ومختلف عن بقية انواع الجسم حيث تعتبر تلك الظاهرة تمثل مشكلة كبرى تعاني منها العديد من السيدات والفتيات وتسبب لهم العديد من المواقف المحرجة وكذلك تمنعهم تلك المشكلة من إرتداء الملابس الكت او النصف كم لذلك يقومون بالبحث عن بعض الوصفات التي تعمل على تبييض الكوع ويقومون في العادة بإستخدام كريمات المختلفة التي يقومون بشرائها من الصيدليات والتي تحتوي على بعض المواد الفعالة التي تسبب حساسية شديدة وتسبب إحمرار للكوع مما تجعله هذه الكريمات يظهر بشكل غير مقبول، لذلك علينا دائما بالإتجاه إلى أستخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على تبييض الكوع وتجعله لامع وبالشكل الذي ترغبين به وبنتائج افضل من النتائج التي تنتج من إستخدام المستحضرات التجميلية او الكريمات وتعتبر من اقوى الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض الكوع هي وصفة الليمون.

مكونات عمل وصفة طبيعية لتبييض منطقة الكوع

خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان صغيرتان من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة عمل وصفة طبيعية لتبييض منطقة الكوع